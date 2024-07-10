Совместными усилиями: сколько денег удалось собрать для "Охматдета"

United24 и Monobank создали сбор для восстановления детской больницы "Охматдет". Следовательно, за 41 час удалось собрать немалую сумму и закрыть сбор.

Сколько денег удалось собрать для "Охматдета"

Как сообщил Олег Гороховский, совладелец Mono, совместными усилиями удалось собрать 300 миллионов гривен.

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Это было легендарно! Банк разбит. Всем спасибо,

– написал Олег Гороховский.

Всего примерно 50 компаний выделили значительные средства на помощь детской больнице. Среди них есть PrivatBank, McDonald's Ukraine, Genesis, EPAM Ukraine, Investment Capital Ukraine (ICU), Эпицентр К, "Новая Почта", Slots City и другие.

Сколько средств выделит государство

Президент Украины анонсировал выделение средств на восстановление детской больницы "Охматдет". Пока говорится о 400 миллионах гривен. По его словам, сейчас есть первое решение – 100 миллионов гривен на поддержку "Охматдета". Впоследствии будет еще 300 миллионов.

8 июля в Киеве в результате ракетной атаки было повреждено здание детской больницы "Охматдет". По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, оккупанты целенаправленно атаковали больницу. Сейчас известно о 34 погибших и 117 раненых.