Сбережения россиян обвалились до исторического минимума

У россиян нарастает проблема со сбережениями. Информацией об этом поделился представитель одного из топовых банков в России.

Сбережения россиян упали до исторического минимума

Сбережения россиян в наличных деньгах в 2024 году упали до исторического минимума. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя государственного банка ВТБ Георгий Горшков. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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По его словам, речь идет о том, что доля наличных в сбережениях является наименьшей за все время публикации этих данных. Напомним, что соответствующую информацию центральный банк России публикует с 2018 года.

По состоянию на 1 октября 2024 года ситуация со сбережениями была такая:

Россияне хранили в наличных 15,92 триллиона рублей;

В иностранной валюте они хранили 94,7 миллиарда долларов.

Он добавил, что за прошлый год валютные сбережения россиян уменьшились на 410 миллионов долларов. В прошлом году впервые с 2018 года, когда начали вести эту статистику, в России зафиксировали подобную динамику. Более того, за январь – октябрь остатки иностранной наличной валюты у россиян сократились на 2,5 миллиарда долларов.

Горшков добавил, что до конца текущего года доля наличных денег в сбережениях может снизиться еще больше. Банкир также назвал главную причину такой тенденции. По его словам, эта ситуация возникла из-за беспрецедентно высокого уровня ставок.

Напомним, что, что в октябре 2024 года российский центральный банк повысил ключевую процентную ставку до 21%. Это максимальный показатель с февраля 2003 года.