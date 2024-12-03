Илон Маск снова проиграл суд

Судья штата Делавэр принял решение о том, имеет ли право бизнесмен и миллиардер Илон Маск получить пакет вознаграждений от компании Tesla, который согласовали в 2018 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Согласно решению суда, генеральный директор Tesla все еще не имеет права на получение вознаграждения от производителя электрокаров. Суд оставил в силе решение, которое принял в январе. Интересно, что в июне акционеры компании подавляющим большинством голосов вновь одобрили пакет выплат для миллиардера.

Напомним, что судебная тяжба началась с иска акционера Tesla Ричарда Торнетта, который обвинил генерального директора компании в давлении во время переговоров по компенсационному пакету. По его словам, совет директоров не имел возможности голосовать и действовать независимо при принятии этого решения.

Илон Маск уже прокомментировал решение суда. Он заявил, что считает решение неправильным и планирует подать апелляцию. Более того, он назвал это решение "абсолютной коррупцией". Кроме того, миллиардер подметил, что суд не учел решение акционеров компании. Маск также написал, что "акционеры должны контролировать голоса в компании, а не судьи".

Важно! В судебных документах компания Tesla указала, что судья должен признать результаты голосования акционеров, которые провели в июне. Они поддержали выплату средств Илону Маску, назвав его движущей силой компании.

После решения суда акции Tesla упали в цене на 1,4%. Компенсаций пакет предусматривает предоставление Маску опционов на акции, если компания достигнет поставленных целей по производительности и оценке. Если бизнесмену все-таки удастся получить ценные бумаги, то его доля в компании Tesla возрастет с чуть менее 13% до 20%.

Сначала речь шла о пакете, который оценили в 56 миллиардов долларов, но акции Tesla выросли на 42% с 5 ноября 2024 года. После этого ралли пакет вознаграждений составляет около 101 миллиарда долларов.