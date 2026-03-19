Именно так лучше всего хранить сбережения: важно знать
- Диверсификация сбережений помогает уменьшить риски, защищает от нестабильности рынка и гарантирует долгосрочную стабильность инвестиционного портфеля.
- Инвестиции могут быть диверсифицированы по активам, географии, валютам и отраслям экономики.
Прежде чем принимать решение о формате хранения сбережений, нужно учитывать ряд факторов. В частности, речь идет о принципах диверсификации.
Что такое диверсификация сбережений?
Диверсификация сбережений это, фактически, распределение ресурсов между различными направлениями, сообщает Unex Bank.
Благодаря этому, можно уменьшить риски. То есть, избежать больших потерь и увеличить вероятность прибыли.
Представь, что ты хранишь все деньги в одной валюте, вкладываешь только в одну компанию или работаешь только с одним источником дохода. Если что-то пойдет не так, ты потеряешь все. А теперь представь, что эти ресурсы распределены: часть – в акциях, часть – в депозитах, часть – в недвижимости. Даже если один актив "просел", другие могут удержать твой инвестиционный портфель на плаву.
Кроме того, что диверсификация сбережений уменьшает риски, она также:
- защищает от нестабильности рынка;
- гарантирует долгосрочную стабильность портфеля.
Диверсификация инвестиций может быть разной. В частности:
- по активам – то есть, средства вкладываются в несколько различных видов активов (например, в облигации, недвижимость или золото);
- по географии – то есть, например, кроме украинских активов нужно вкладывать в европейские, американские и азиатские;
- по валютам – это, к примеру, позволяет избежать девальвации;
- по отраслям экономики.
Что еще стоит учитывать при формировании сбережений?
В комментарии 24 Каналу заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский указал, что при формировании сбережений нужно учитывать личную склонность к риску. Отдельно он отметил стремление регулятора сделать гривневые активы более привлекательными для граждан.
НБУ, со своей стороны, прилагает усилия, чтобы сбережения в гривне были привлекательными. Как результат, спрос на гривневые инструменты растет.
Как изменилась ситуация с гривневыми активами?
В прошлом году украинцы активно выбирали именно активы в национальной валюте. В частности, за 2025 вложения населения в срочные гривневые депозиты выросли более чем на 20%.
Также увеличился и спрос на ОВГЗ. Вложения в них выросли на 67%.
А вот спрос на валюту в прошлом году снизился. Он упал почти вдвое, если сравнивать с ситуацией в 2024.