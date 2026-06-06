Доллар, евро или гривна: стоит ли держать все сбережения в одной валюте

Сбережение средств позволяет избежать будущих финансовых рисков. В то же время нужно знать, как правильно хранить деньги и в какой валюте.

В какой валюте лучше держать сбережения?

О том, как правильно выбрать валюту для накопления денег, на своем канале в YouTube рассказала эксперт по финансам Елена Шепель.

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Прежде всего эксперт отмечает, что каждая валюта имеет свои преимущества и недостатки для сбережений. Это не означает, что не нужно накапливать деньги в какой-то из них. Однако важно выбрать правильные условия с учетом индивидуальных факторов.

Лучше, по словам финансового эксперта, держать сбережения в разных валютах.

Когда мы говорим о любых инвестициях или любых вложениях ваших средств всегда помните о диверсификации. Это, по сути, означает не держать все в одной корзине, а раскладывать по частям,

– объяснила эксперт.

По словам Елены Шепель, даже если сбережения небольшие – есть смысл распределять их. То есть диверсифицировать.

Например, 30% накопленных средств можно держать в евро. Еще 30% в гривнах. А остальные, 40%, – в долларах.

Эксперт добавляет, что таким образом человек в любой момент времени имеет доступ к собственным средствам в разных валютах. А это позволяет снизить риски последствий, когда с одной из валют что-то идет не так.

К слову, Елена Шепель советует не держать все сбережения дома наличными. По ее словам, лучше выбрать несколько банков, открыть там валютные счета и хранить деньги таким образом.

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В комментарии для 24 Канала директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев рассказал, что депозиты являются одним из самых понятных инструментов для сохранения денег.

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