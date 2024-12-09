Саудовская Аравия снизила цены на нефть: какой момент удивил рынок

Саудовская Аравия снизила цены для клиентов из ряда регионов. Более того, государственная нефтедобывающая компания удивила рынок.

Саудовская Аравия снизила цены на нефть

Саудовская Аравия приняла решение о снижении цен на нефть для покупателей из Азии. Страна снизила цены больше чем ожидали после заседания ОПЕК+. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Напомним, что члены ОПЕК+ отложили запланированное увеличение объемов добычи нефти, поскольку перспективы рынка остаются слабыми.

Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco в январе будет продавать свой основной сорт нефти Arab Light с премией в 90 центов за баррель относительно региональной марки нефти. Для сравнения, в этом месяце премия составляет 1,70 доллара за баррель.

Согласно опросам, трейдеры и нефтеперерабатывающие заводы, ожидалось, что компания снизит премию чуть менее – до 1 доллара.

Компания Aramco также снизила цены для клиентов из северо-западной Европы и Средиземноморья. В то же время цены на нефть для Северной Америки оставили без изменений.