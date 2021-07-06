ОПЕК+ переживает серьезный кризис: почему так произошло и как может отреагировать рынок нефти

Противостояние Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов набирает обороты. Это довольно неожиданная ситуация, поскольку эти страны являются давними союзниками. Это спровоцировало кризис в ОПЕК. Поэтому, сейчас главный вопрос мировой экономики –сколько нефти будет в следующем месяце.

Из-за столкновения ОАЭ и Саудовской Аравии ОПЕК+ дважды приостанавливал переговоры. На фоне этого рынки оказались в подвешенном состоянии, ведь цена нефти взлетела выше 75 долларов за баррель. Все потому, что ОПЕК+ обсуждает производственную политику не только на несколько ближайших месяцев, но и на весь 2022 год, поэтому от разрешения спора между двумя странами зависит то, что будет происходить с нефтяным рынком и отраслью в дальнейшем.

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Почему возникло напряжение между давними союзниками

Саудовская Аравия настаивает на своем плане, суть которого заключается в увеличении объемов добычи нефти в течение нескольких следующих месяцев. Кроме того, Рияд предлагает продлить соглашение ОПЕК к концу 2022 года для обеспечения стабильности на рынке. Это видение поддерживают и другие члены альянса.

Зато Объединенные Арабские Эмираты вновь выступают против продления соглашения и поддержали только кратковременное повышение объемов добычи нефти. Кроме того, ОАЭ начали требовать лучших условий для себя на 2022 год. ОАЭ выступают за безусловное увеличение производства, которого требует рынок. Однако, страна отмечает, что пока не нужно принимать решение о продлении соглашения до конца 2022 года.

Как может отреагировать рынок

Позиция Абу-Даби ставит своих союзников в довольно сложное положение: примите нашу просьбу или рискуйте развалить ОПЕК +. Достичь компромисса приведет к сжатию и без того напряженного рынка. Это может привести к стремительному росту цен на нефть. Однако возможен и другой сценарий. К сожалению, более драматичный.

Кризис в ОПЕК + может перерасти в крах альянса. В случае повторения прошлогоднего кризиса, цены на нефть снова могут упасть. Последний раз разногласия междуспровоцировали жестокую войну цен.

Через несколько месяцев после того, как этот спор закончилась перемирием, ОАЭ вновь всколыхнули сектор, сообщив об идее оставить альянс. На этой неделе эти слова не прозвучали вновь, но на вопрос, могут ли ОАЭ выйти из ОПЕК, глава Саудовской Аравии выразил надежду, что Рияд не пойдет на такой шаг.

Руководитель отдела сырьевых товаров Goldman Sachs Group Inc Джефф Керри отметил, что группа скорее всего найдет компромисс. По его словам, сейчас рынок нефти переживает один из лучших периодов за последние десятилетия, поэтому вряд ли члены ОПЕК решатся начать новую войну цен. Принц Абдулазиз Ибн Салман аль Сауд отметил, что если сторонам не удастся договориться, то существует запасная соглашение, согласно которому объемы добычи нефти не увеличатся до конца года. Потенциально это может привести к инфляционному скачку цен на нефть. Он также добавил, что без ОАЭ увеличить добычу нефти невозможно.

Цена нефти растет / Инфографика Bloomberg

Страны ОПЕК+, торговцы нефтью и консультанты были удивлены борьбой и очевидным отсутствием связи между главами Саудовской Аравии и ОАЭ. Этот спор уже выходит за пределы рынка нефти. Существует версия, что отношения между двумя наследниками охладели в течение последних месяцев в фоне реализации геополитических планов Абу-Даби.

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ОАЭ все активнее отстаивают собственную внешнюю политику от Израиля до Йемена, независимо от своего старого союзника Саудовской Аравии. Кроме того, обращение Саудовской Аравии к иностранным компаниям с просьбой перенести свои региональные штаб-квартиры в Рияд. ОАЭ восприняли это как прямую угрозу для Дубая. И по мере усиления противостояния с ОПЕК в ночь на пятницу Саудовская Аравия ограничила выезд граждан в ОАЭ.

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