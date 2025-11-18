Будет получать все меньше: Россия уже почувствовала влияние американских санкций
- Санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" уменьшили доходы этих компаний и могут снизить объемы продаж российской нефти в долгосрочной перспективе.
- Крупные китайские и индийские покупатели отказываются от закупки российской нефти.
Санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" ощутимо повлияли на доходы этих компаний. Вероятно, эта тенденция будет продолжаться и дальше.
Как на российскую нефть влияют американские санкции?
Минфин США считает, что санкции помогут уменьшить объемы продажи российской нефти в долгосрочной перспективе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Ситуация обостряется: Россия становится еще более зависимой от Китая
Какие последствия санкций видны уже:
- Согласно, анализу OFAC, несколько сортов российской нефти сейчас продаются по самым низким ценам (по сравнению с показателями последних лет).
- Крупные индийские и китайские покупатели уже начали отказываться от российской нефти. Более того, они намерены приостановить ее закупку полностью.
Заметим, что, санкции США дали компаниям время для прекращения сотрудничества с "Роснефтью" и "Лукойлом". Все дела должны быть завершены 21 ноября. Нарушителей американское правительство пообещало отключить от финансовой системы, базирующейся на долларе.
Обратите внимание! Сейчас крупнейшими покупателями российской нефти остаются Китай и Индия.
Что нужно знать о ситуации с российской нефтью сейчас?
США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", чтобы побудить Путина прекратить войну в Украине. Однако российский лидер лишь высмеял эти ограничения. Трамп ответил, что, если ничего не изменится, санкции будут только усиливаться.
США уже готовятся усилить ограничения. Речь идет о введении санкций против тех, кто и в дальнейшем сотрудничает с россиянами. Как известно, ограничения будут касаться стран, которые продолжают торговлю с Кремлем.
Согласно данным LSEG Workspace, эталонная российская нефть Urals, что была загружена в Новороссийске, торговалась по чрезвычайно низкой цене. Как известно, 12 ноября она стоила 45,35 доллара за баррель Это самый низкий уровень с марта 2023 года.