США усиливают санкционное давление на Россию: почему это задело Турцию

США продолжают давить на Россию через санкционные ограничения. Этот подход повлиял на торговлю между Россией и Турцией.

Речь идет о том, что угроза применения США санкций против финансовых компаний, которые продолжают сотрудничать с Россией привела к охлаждению турецко-российской торговли. В частности, сообщают о нарушении или замедлении ряда платежей.

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Как санкции США ударили по торговле между Турцией и Россией

Среди них турецкие платежи за российскую нефть и аналогичные операции со стороны России за турецкий экспорт. К тому же именно Россия является основным поставщиком нефти в бедную на энергоресурсы Турцию.

Стоит заметить, что санкции США нацелены на уменьшение доходов Кремля и срыв полномасштабной войны России против Украины. Однако в Вашингтоне не хотят, чтобы эти ограничения остановили потоки российской нефти на мировые рынки, чтобы избежать скачка цен на сырье, который приведет к ряду последствий.

, в США опасаются роста цен на бензин перед президентскими выборами, которые должны пройти в ноябре 2024 года.

Анонимные источники сообщают, что проблемы с платежами возникают, поскольку банки в Турции начали тщательно проверять клиентов из России. В то же время добавляют, что это не остановило процесс поставки нефти в Турцию, задержав лишь небольшое количество грузов.

Представители турецкого нефтяного сектора заявляют, что проблемы начались после декабря. Тогда как российская сторона сообщает, что не получала платежей из Турции в течение последних двух – трех недель.

Важные детали о санкциях США и Турции: