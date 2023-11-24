Боятся санкций: три греческих компании перестали транспортировать российскую нефть

Стало известно о том, что три греческих компании отклонили запросы на суда для загрузки российской сырой нефти в ноябре. При чем здесь санкции США, читайте дальше на 24 Канале.

Что случилось

Греческие грузоотправители Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers в последние недели резко прекратили транспортировку российской нефти. Все три компании не предоставили официальные комментарии.

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По данным трейдеров и транспортных агентов, все три компании активно осуществляли перевозку российской нефти и топлива до сентября-октября, но с тех пор начали сбавлять свое участие. Сейчас все три компании отклонили запросы на суда для погрузки российской сырой нефти в ноябре и позже.

Санкции США

Вероятно, уход греческих грузоотправителей по торговле стал следствием ужесточения санкций США, введенных против поставок российской нефти.

В октябре Вашингтон инициировал первые ограничения против владельцев танкеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, транспортировавших российскую нефть с ценой за баррель превышала максимальную цену в 60 долларов за баррель, установленную G7. На прошлой неделе были применены санкции еще до трех судов.

Экспортная выручка России от ископаемых видов топлива начала заметно расти, в том числе из-за морских и трубопроводных поставок сырой нефти. При этом половину нефтепродуктов перевозят так называемые теневые танкеры, не подпадающие под действие политики ограничения цен.