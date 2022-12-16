Раньше была мизерная сумма: Венгрия заморозила российские активы почти на 900 миллионов евро

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие правительства приняли решение о заморозке активов государства-агрессора. Речь идет и о США, Великобритании, ЕС. Более того, на этот шаг пошла Швейцария.

Однако в Венгрии, известной скандальными заявлениями и пророссийской позицией, до недавнего времени ситуация была совсем другая. В ноябре официальный Будапешт предоставил отчет в Брюссель, где указал сумму замороженных российских активов на сумму в размере 3 тысячи евро.

Достойно внимания Финансовые столицы из Азии и Ближнего Востока в центре внимания: почему это крайне важно для мира

Венгрия заморозила миллионы российских активов

Но в конце ноября 2022 все кардинально изменилось. Власти Венгрии приняли решение о заморозке активов государства-агрессора на сумму в размере почти 350 миллиардов форинтов (870 миллионов евро).

Важно добавить, что о санкционных активах в Венгрии стало известно в последний месяц осени, то есть в новый период обострения отношений между ЕС и Венгрией. Правительство Виктора Орбана стремится получить средства от Брюсселя. На сегодняшний день известно, что многие страны уже заморозили активы России на миллиарды евро. Среди них:

Италия 2,3 миллиарда евро;

Германия – 2,2 миллиарда евро;

Австрия – почти 1,8 миллиарда евро ;

почти ; Болгария – 11,3 миллиона евро ;

; Чехия – 10,8 миллиона евро;

– Словакия – 4,9 миллиона евро.

Ситуация с санкциями против России в Швейцарии

Особенно интересно рассматривать пример Швейцарии в этом контексте. Это ведь страна, которая во время двух мировых войн сохраняла нейтралитет. В 2022 году официальный Берн решил присоединиться к санкциям ЕС против России, начавшей полномасштабную агрессию против Украины.

Один из элементов этой кампании – заморозка активов России. Теперь известно о сумме в размере 7,9 миллиарда долларов или 7,5 миллиарда швейцарских франков.

Также заметим, что санкции стран Запада заставили русские компании изменять локацию. Они активно переезжают из Женевы в деловую столицу ОАЭ – Дубай. Этот город стал известным убежищем для граждан государства-агрессора.