США ввели санкции против банка в Венгрии, который называют "клубом шпионов"

США ввели новый пакет санкций против России. В этот раз официальный Вашингтон сосредоточил внимание на финансовом секторе. Больше об этом – читайте дальше в тексте.

В США решили ввести новые санкционные ограничения, чтобы еще больше ограничить доступ России к международной финансовой системе. Поэтому в поле зрения американцев попал один из венгерских банков.

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Новые санкции США

Речь идет о Международном инвестиционном банке Венгрии, который также называют "клубом шпионов". Главный офис этого финансового учреждения находится в Будапеште. Контрольный пакет этого банка принадлежит России.

В Минфине США заявили, что благодаря Международному инвестиционному банку у России есть возможность для увеличения разведывательной деятельности на территории Европы. Более того, это еще дополнительный инструмент, который использует официальная Москва в своей преступной деятельности.

Также банк в Венгрии может являться частью коррупционных и других незаконных схем, связанных с финансами. В частности, речь идет об обходе санкций против России

К теме! Всего в новый санкционный список попали 120 юридических и физических лиц в 20 юрисдикциях.

Новые санкции прокомментировал заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон. Он выделил следующие моменты:

Кремль пытается найти способы обхода многосторонних санкций и экспортного контроля;

В США и партнеры продолжают разрушать схемы, помогающие российскому диктатору Владимиру Путину на поле боя.

Согласно изданию Politico Напомним, официальный Вашингтон неоднократно сообщал коллегам в Будапеште, что Россия может использовать этот банк с целью усиления своего влияния. Об этом рассказал журналистам посол США в Венгрии Дэвид Прессман. По словам дипломата, все это было безрезультатно. Следовательно, можно говорить о новом обострении отношений между США и Венгрией.

Дальше – больше! Западные чиновники были недовольны присутствием банка в Венгрии. Главная причина – они опасались, что финансовое учреждение могут использовать для российской разведки в Европе.