Новый удар по россиянам: ЕС таки принял решение

ЕС принял решение о включении России в список стран повышенного риска. Оно вступит в силу 29 января 2026 года. Это сверхважные изменения, которые "ударят" по россиянам, особенно находящимся за рубежом.

К чему приведет решение ЕС?

После этого, фактически, произойдет полная блокада банковских переводов в Европу, сообщает СВРУ.

То есть, будут ощущаться например, такие изменения:

крупные европейские банки не будут принимать платежи из России;

также эти учреждения внедрят собственные ограничения для клиентов, которые связаны с Россией.

Нужно понимать, что Россия теперь будет принадлежать к перечню третьих стран высокого риска с существенными недостатками в системе предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (AML/CFT), сообщает Правительственный портал.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Историческое решение Европейской Комиссии является важным шагом для обеспечения устойчивости и безопасности глобальной финансовой системы перед рисками и угрозами, идущих от государства-агрессора. Благодарен Еврокомиссии, которая завершила оценку на основе имеющейся совокупности доказательств и инициировала включение России в список без применения длительных этапов согласования.

Интересно, что частью этого перечня является ряд стран, которые ранее работали с Россией. Например, Венесуэла.

Что важно знать о добавлении России в перечень стран с высоким уровнем риска?