Новый удар по россиянам: ЕС таки принял решение
- ЕС принял решение о включении России в список стран повышенного риска.
- Это приведет к блокаде банковских переводов из России в Европу.
ЕС принял решение о включении России в список стран повышенного риска. Оно вступит в силу 29 января 2026 года. Это сверхважные изменения, которые "ударят" по россиянам, особенно находящимся за рубежом.
К чему приведет решение ЕС?
После этого, фактически, произойдет полная блокада банковских переводов в Европу, сообщает СВРУ.
То есть, будут ощущаться например, такие изменения:
- крупные европейские банки не будут принимать платежи из России;
- также эти учреждения внедрят собственные ограничения для клиентов, которые связаны с Россией.
Нужно понимать, что Россия теперь будет принадлежать к перечню третьих стран высокого риска с существенными недостатками в системе предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (AML/CFT), сообщает Правительственный портал.
Историческое решение Европейской Комиссии является важным шагом для обеспечения устойчивости и безопасности глобальной финансовой системы перед рисками и угрозами, идущих от государства-агрессора. Благодарен Еврокомиссии, которая завершила оценку на основе имеющейся совокупности доказательств и инициировала включение России в список без применения длительных этапов согласования.
Интересно, что частью этого перечня является ряд стран, которые ранее работали с Россией. Например, Венесуэла.
Что важно знать о добавлении России в перечень стран с высоким уровнем риска?
Минфин Украины системно работал над тем, чтобы Россия стала частью этого списка. Такое решение представители украинской стороны стремились "продвинуть" еще с 2022 года.
Для России такое решение станет тяжелым ударом. Ведь у Москвы станет значительно меньше возможностей проводить незаконные платежные операции через европейский рынок. В частности, россиянам будет труднее обходить санкции.