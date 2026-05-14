Ослабление санкций для России надо продолжить: Индия обратилась к США

Для российской нефти было принято ослабление санкций еще в марте. Таким образом США стремились остановить рост нефтяных цен. Напомним, стоимость энергоносителей начала стремительно увеличиваться именно на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Для чего Индия просит продлить ослабление санкций против России?

Сейчас же Индия обратилась к США для продолжения этих льгот, сообщает Bloomberg.

Напомним, ослабление санкций против российской нефти, которое действует сейчас, должно закончиться 16 мая. Продолжать его США пока не планировали, сообщает Bloomberg.

Однако ситуация на Ближнем Востоке так и не улучшается. Конфликт там продолжается. Иран и США не готовы уступать, чтобы заключить мирное соглашение.

Поскольку конца конфликта на Ближнем Востоке не видно, чиновники в Нью-Дели предупредили Вашингтон, что поставки остается приоритетом, поскольку дальнейшая волатильность на рынке нефти будет иметь широкие последствия. Это, в частности, повлияет на 1,4 миллиарда индийцев, которые уже страдают от дефицита газа для приготовления пищи,

– указывают источники, пожелавшие оставаться анонимными.

Аналитики отмечают, что ослабление санкций против российской нефти ощутимо не повлияло на рынок. А Кремль, благодаря этому решению, смог получить значительные доходы.

Сколько нефти покупает Индия у России?

Индия увеличивает закупки российской нефти. В частности, таким образом индийские НПЗ хотят "запастись" перед окончанием срока действия послаблений.

Обратите внимание! Как показывают данные Kpler, сейчас в Индию ежедневно поступает 2,3 миллиона баррелей российской нефти.

Прогнозируемые данные Kpler показывают, что месячный поток может составлять все еще значительные 1,9 миллиона баррелей в день,

– говорится в анализе.

Какова сейчас ситуация на Ближнем Востоке?