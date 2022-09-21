Германия уже заблокировала активы россиян на миллиарды евро: что об этом известно

Немецкие власти медленно продвигаются в оценке российских активов. По состоянию на 16 сентября они уже заморозили разные активы россиян почти на 5 миллиардов евро.

Об этом сообщили на брифинге Федерального министерства экономики и технологий для парламента.

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В Германии заморозили активы россии на миллиарды евро

Общая сумма составила 4,88 миллиарда евро. Из них примерно 1,087 миллиарда евро приходится на яхты, более 2,2 миллиарда евро – на замороженные средства, остальные – на объекты недвижимости и другие ценные вещи. Еще в июне суммарно попавшие под конфискацию активы оценивали в 4,5 миллиарда евро.

На торгах в среду, 21 сентября, доллар США резко укрепил позиции по корзине из 6 валют, а также обновил несколько важных рекордов. Среди них – максимальное значение за 20 лет. Одним из главных факторов влияния – заявления путина о частичной мобилизации в россии.

Кроме того, европейский санкционный список насчитывает ориентировочно тысячу граждан России и организаций из разных сфер. Пока есть сложности с определением активов. Что касается денег, то эта ключевая задача для частных учреждений.

Сообщается, что коммерческие банки, страховые компании и другие участники экономической деятельности в Германии несут оперативную ответственность за наблюдение за замораживанием активов при вступлении в силу соответствующего определения Евросоюза.