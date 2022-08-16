Санкции против России: какие секторы сильно пострадали и чего ждать дальше

Полномасштабное вторжение России в Украину стало причиной мощных волн санкций против агрессора. Главная цель – мощно ударить по экономике россии. Эксперты рассказали, что происходит уже сейчас и чего ждать в долгосрочной перспективе.

В течение первого полного квартала с начала полномасштабного вторжения в Украину экономика россии сократилась на 4% в годовом расчете. Аналитики ожидали, что этот показатель за апрель-июнь составит 5%.

Актуально Нефть Brent близка к новому психологическому уровню: что происходит на рынке

Ответ на санкции

Центральный банк россии ожидает, что эта динамика будет и дальше набирать обороты и достигнет минимума в первой половине 2023 года. В целом, государство-агрессор активно работает над тем, чтобы по-новому наладить экономические процессы в стране на фоне масштабных санкций Запада.

российский "Газпром" запугивает жителей Европы резким ростом цен на газ. Речь идет о 4000 долларов за 1 тысячу кубометров. В то время как страны Европы активно готовятся к отопительному сезону.

Оперативные действия россиян, к сожалению, смогли ослабить прямое влияние санкций на страну. Речь идет о мерах по контролю за капиталом и резком повышении ставок центробанком. В результате российский рубль даже стал одной из самых эффективных валют мира с 2022 года по сегодня. Стоит добавить, что пока нет достоверной информации, как происходит торговля валютой и как именно банк вливает на курсы валют. Также это стабилизировало внутренние рынки.

Следующим шагом стало привлечение мер бюджетно-финансового стимулирования и существенное снижение процентных ставок, что притупило краткосрочное влияние санкций. В конце прошлого месяца центральный банк принял решение о резком понижении ключевой ставки в россии на 150 базисных пунктов.

Прогнозы и сферы, которые пострадали

В то же время многие экономисты считают, что в долгосрочной перспективе последствия экономики государства-агрессора будут существенно серьезнее. Среди важных факторов:

массовый выход бизнесов и талантов с рынка россии, постепенно сужающий экономическую активность,

отсутствие доступа к важным технологиям.

Также санкции сильно ударили по некоторым секторам экономики в россии. В частности, показатели производства упали на 4% в расчете на квартал, а объемы работы в сферах, зависимых от импорта, обвалились более чем на 10%. Спрос среди потребителей тоже резко снизился:

розничные продажи упали на 11% по сравнению с предыдущим кварталом после жестокого инфляционного шока в марте,

в то время как Индекс уверенности потребителей упал, а монетарные условия усилились.

Это вас может заинтересовать – стоматолог собрал 500 тысяч гривен на ВСУ: смотреть видео