Готовится к воздействию санкций: Болгария сделала решительный шаг
- Болгария накапливает запасы бензина и дизельного топлива в связи с санкциями США против "Лукойла".
- Правительство работает над получением разрешения на работу Бургасского НПЗ и передачей его новому владельцу для защиты от санкций.
Болгария имеет запасы бензина еще на месяц. Дело в том, что страна готовится к последствиям санкций США против "Лукойла".
Для чего Болгария накапливает бензин?
Нужно понимать, что "Лукойл" владеет крупнейшим НПЗ Болгарии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! "Лукойл" также владеет значительной частью инфраструктуры для хранения и трубопроводов.
Болгария имеет такие запасы:
- бензина на примерно – 35 дней;
- дизельного топлива – более чем на 50 дней.
Энергетические аналитики заявили, что страна имеет больше запасов сырой нефти и нефтепродуктов за пределами Болгарии, но ей нужно импортировать их, прежде чем трубопроводная сеть "Лукойла" попадет под санкции,
– отмечает издание.
Заметьте! Запасы готового топлива за пределами Болгарии, то есть, в странах ЕС оценивают примерно в 50% от общего количества.
Министр энергетики Болгарии Жечо Станков указал своей одной из основных задач сейчас – общение с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). Болгарский чиновник отметил, что благодаря этим переговорам, он стремился получить разрешение на работу Бургаского нефтеперерабатывающего завода.
Власти Болгарии отметили проведение таких мероприятий:
- на прошлой неделе было разрешено передать НПЗ новому владельцу, чтобы защитить это предприятие от санкций;
- также приняты меры для защиты этого предприятия как критической инфраструктуры.
Какова ситуация с российской нефтью сейчас?
США ввели санкции против России. Ограничения коснулись нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти". К санкциям присоединилась и Великобритания.
Вследствие этих ограничений, Индия сократила импорт российской нефти, сообщает Bloomberg. В частности, сейчас отказались от закупок несколько крупных индийских НПЗ.