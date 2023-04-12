Напомним, что 5 декабря 2022 года начало действовать частичное эмбарго на российскую нефть от ЕС. Также вступила в силу санкция о ценовом потолке на уровне 60 долларов за баррель. Ровно через два месяца заработала предельный предел для нефтепродуктов из России.

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Актуальная ситуация на рынке

После начала действия нефтяных санкций, особенно это касается февральских ограничений, продавцам нефтепродуктов стало значительно сложнее выводы этих категорий товаров на рынок.

Источники, осведомленные этой ситуацией, сообщили об использовании такого метода, как маркировка нефтепродуктов, покидающих порты и не указывающих конкретный пункт назначения. Дело в том, что разместить на рынке российские нефтепродукты гораздо труднее, чем ту же нефть. Выделяют следующие причины:

Отсутствие покупателей, которые могут в больших объемах покупать нефтепродукты. Даже несмотря на то, что Китай и Индия увеличили объемы импорта, но обе страны обладают собственными достаточными запасами;

увеличили объемы импорта, но обе страны обладают собственными достаточными запасами; Страны, которые до санкций являлись главными рынками сбыта, теперь избегают прямого импорта российских нефтепродуктов. К примеру, Южная Корея и страны Европы ;

; По словам главы отдела сжиженного природного газа в FGE, в современных реалиях для российских нефтепродуктов отсутствуют четкие, специализированные каналы сбыта из-за позиции вышеупомянутых стран.

Экспорт и вызовы для агрессора

Согласно данным Kpler, за объемы экспорта нефтепродуктов Россией за март 2023 года составила ориентировочно 1,34 миллиона тонн. Показатель за аналогичный период годом ранее был на таком же уровне. Но остается открытым вопросом, сможет ли агрессор поддерживать такую динамику в ближайшие месяцы.

Старший аналитик компании Кьяран Тайлер добавил, что введение санкций буквально ни один груз с российскими нефтепродуктами не скрывал информацию о месте назначения, в то время как в марте этот показатель составлял почти четвертую часть экспорта. По словам специалиста, это может свидетельствовать о двух тенденциях:

Попытки скрыть страну происхождения этой категории товаров;

Сложности с поиском рынков сбыта. Тайлер подчеркнул, что эта проблема уже носит системный характер, а также предположил, что в России могут снизить объемы производства нефтепродуктов или сократить экспорт.

Эксперты о методах, которые использует Россия

В FGE добавляют, что российский бензин сохраняют в резервуарах ОАЭ и Западной Африки. В прошлом это была редкость. Bloomberg сообщает, что среди мер по попыткам обойти санкции и преодолеть финансовые ограничения ЕС и его партнеров, – смена документации и смешивания с нероссийскими брендами топлива.

Практика смешивания российского топлива с другими видами набрала обороты после начала полномасштабного вторжения России в Украину, а после введения санкций уровень активности не снизился. Однако некоторые покупатели из Северной Азии заявляют о нежелании покупать нефтепродукты с переоформленными документами.