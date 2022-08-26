Несмотря на мощные санкции: на сколько выросли доходы компаний из россии

После 24 февраля 2022 года – полномасштабного нападения россии на Украину – многие страны ввели санкции против агрессора. Как это повлияло на прибыль российских компаний – читайте дальше.

К сожалению, во втором квартале компании в россии сумели выйти на прибыль, несмотря на санкционные ограничения со стороны стран Запада, которые привели к началу рецессии экономики государства-агрессора.

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Прибыли российских компаний выросли

Сообщают, что доходы российских компаний за три месяца выросли на 25%. По данным Sberbank CIB с использованием информации от росстата, доходность компаний выросла до 9,5 триллиона рублей или 144 миллиарда долларов США (расчет по среднему курсу).

Американский доллар с начала года существенно укрепил свои позиции на рынке. В частности, индекс доллара пока колеблется на уровне , который близок к годовому максимуму. Эксперты ожидают, что до конца года эта динамика будет продолжена.

В то время как рост этого показателя в годовом расчете превзошел рост потребительских цен на 17% за аналогичный промежуток времени. По мнению аналитиков госкредитора, результаты второго квартала 2022 можно оценить как положительные. Они также добавили, что это указывает на устойчивость экономики агрессора, а существенный рост доходов вселяет надежду на волну оживления в секторе корпоративных инвестиций.

В частности, сектор производства, который получил один из самых мощных ударов из-за санкционных ограничений по прекращению импорта ряда важных элементов, все равно отчитался о прибыли на уровне 44%. В то же время эти показатели в сфере транспортировки и хранения пошли вверх на 168% . Кроме того, сообщают о следующих данных:

прибыльность секторов недвижимости, строительства, гостиничного бизнеса и общепита тоже возросла;

Это объясняют тем, что россияне сейчас не могут выехать за границу в связи с ограничениями международного авиасообщения.

Какие сектора потеряли деньги

В то же время есть сектора, в которых за последний квартал, напротив, уровень доходов упал. Речь идет о оптовой и розничной торговле. Из-за снижения объемов продаж, компании из этого сектора заработали на 13% меньше.

В то время как прибыль в добыче снизилась более чем вдвое – на 51%. Дело в том, что санкции Запада ударили по основным производителям россии. Аналогичная ситуация и в технологическом секторе, массово покинутом иностранными игроками. Здесь доходы упали сразу на 48% .