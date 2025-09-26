Ситуация хуже, чем кажется: как на самом деле санкции влияют на российскую экономику
- Накопленный сальдированный финансовый результат российских организаций уменьшился на 8,2% с января по июль 2025 года.
- Производство легковых автомобилей в России сократилось на 27,4% в августе 2025 года.
В 2025 году ситуация в российской экономике значительно ухудшилась. Особенно ощутимо осложнение в последнее время. В частности, это можно увидеть по ценовой динамике.
Как санкции повлияли на экономику России?
Накопленный сальдированный финансовый результат российских организаций с января по июль 2025 года уменьшился на 8,2% (год к году), сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Обратите внимание! Накопленный сальдированный финансовый результат высчитывается как прибыль минус убыток.
Также Россия испытывает следующие негативные изменения:
- доля убыточных угольных предприятий с января по июль 2025 года увеличилась на 65,4%;
- также ощутимо сократилась отрасль производства легковых автомобилей, только за август 2025 она уменьшилась на 27,4%.
Здравоохранение России продолжает зависеть от импорта. Дефицит наблюдается в отдельных сферах. Прежде всего это касается лабораторных приборов, инновационной медицины и хирургии, аппаратов МРТ и КТ,
– отмечает разведка.
Кремль продолжает обещать решить проблему с бюджетом. Однако в этом году ситуация только ухудшилась:
- год назад дефицит бюджета составлял – 1,2 триллиона рублей, то есть, 0,5% ВВП;
- уже весной дефицит вырос до 3,8 триллиона рублей – или 1,7% ВВП;
- сейчас же ожидаемый дефицит бюджета, предположительно, составит – 5,74 триллиона рублей – 2,6% ВВП.
Заметьте! Минфин России принял решение об увеличении внутренних заимствований на 2,2 триллиона рублей, чтобы финансировать дефицит бюджета.
Сколько Россия тратит на войну?
Сложная экономическая ситуация в России возникает и из-за значительных расходов на войну. В этом году эти траты должны составить – 13,5 триллиона рублей. Следующие три года ежегодно планируется тратить – 13 миллионов рублей.
В 2025 году власти планировали потратить на оборону 13,5 триллиона рублей, а вместе с безопасностью – 17 триллионов рублей, или 8% ВВП, однако на самом деле эти расходы выше,
– сообщает разведка.
Как изменилась ситуация в российской экономике?
Рост ВВП России критически снижается. Согласно обновленным прогнозам российского министерства, показатель увеличения в 2025 составит лишь 1%. Ранее ожидалось – 2,5%.
Индекс Мосбирижи критически упал. Он составил – 2 695,28 пункта. Такое падение произошло вследствие заявления Трампа о том, что Украина способна вернуть себе свои территории.
Для покрытия бюджетного дефицита, российская налоговая внедрила специальные проверки. Теперь, по данным разведки, бизнес в России должен платить "добровольные взносы", чтобы избежать проблем.