Индийские компании ищут альтернативы российской нефти: как повлияли санкции ЕС

Индийские нефтеперерабатывающие компании – крупнейшие импортеры российской нефти – рассматривают возможность диверсификации поставок и сокращения закупок из России. Это происходит после введения новых санкций Евросоюза против Кремля.

Как индийские переработчики ищут альтернативы российской нефти?

По словам трейдеров и представителей НПЗ, индийские переработчики начали изучать альтернативные варианты поставок отдельных сортов нефти. Однако пока говорить о значительном отходе от традиционных российских поставок преждевременно, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Мировой нефтяной рынок оценивает последствия последней волны ограничений, введенных Евросоюзом. Среди них – санкции против крупного индийского НПЗ с частичным участием российского капитала, снижение ценового предела, а также запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

Где индийские НПЗ покупают нефть?

По словам трейдеров, индийские НПЗ расширили географию закупок, покупая нефть в таких странах, как Азербайджан, Нигерия и Нигерия и Объединенные Арабские Эмираты.

Среди последних сделок – закупка нефти компанией Mangalore Refinery & Petrochemicals контролируемой государством.

Интересно! По словам трейдеров, предприятие приобрело около 1,3 млн баррелей азербайджанской нефти с поставкой в порт Нью-Мангалор в конце августа – начале сентября.

Кроме того, Hindustan Petroleum приобрела нефть западноафриканских сортов, в том числе Bonny Light, Egina и Qua Iboe из Нигерии. Частная компания Reliance Industries закупила флагманский сорт Murban из Абу-Даби – премиальный легкий сорт нефти.