Ультралюксовые автомобили – это уже не просто средства передвижения, это настоящие произведения искусства, которые могут удивить своим роскошным видом, отделкой и материалами. Но даже в этом классе автомобилей есть свой лидер - машина, стоимость которой достигает десятков миллионов долларов.

Какой самый дорогой автомобиль в мире?

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – сейчас является самым дорогим автомобилем в мире. Его стоимость которого оценивается примерно в 30 миллионов долларов, пишет 24 Канал.

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Это не просто машина, а настоящее произведение искусства, созданное в рамках эксклюзивной программы Rolls-Royce Coachbuild, которая позволяет избранным клиентам получить уникальное авто, изготовленное с учетом индивидуальных пожеланий.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail / фото Rolls-Royce

Что известно о La Rose Noire Droptail?

La Rose Noire Droptail, что с французского переводится как "Черная роза", является первым из четырех уникальных автомобилей этой линейки. Его дизайн вдохновлен бархатными лепестками розы Black Baccara.

Интересно! На создание автомобиля ушло более четырех лет, а каждый из четырех Droptail получит собственное название, оформление и техническую спецификацию.

Особое внимание уделили оформлению интерьера. Внутри авто – самый сложный в истории Rolls Royce паркет, состоящий из 1603 элементов черного платана, между которыми асимметрично размещены красные вставки – они напоминают опавшие лепестки розы.

Интерьер La Rose Noire Droptail / фото Rolls-Royce

Такой уровень детализации требовал чрезвычайной концентрации: мастера работали не более пяти часов в день, а непрерывно – только час. Кузов окрашен в уникальный оттенок True Love, который меняет цвет в зависимости от освещения.

Примечательно! Для создания цвета True Love понадобилось более 150 итераций окрашивания.

Завершает образ съемные часы Audemars Piguet, разработанные специально для этой модели - их можно как интегрировать в переднюю панель, так и носить на запястье.

Авто оснащено 6,75-литровым V12 с двойным турбонаддувом, мощностью 593 лошадиных сил, который позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд.