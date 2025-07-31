Таких всего четыре: какой самый дорогой автомобиль в мире и сколько он стоит
- Rolls-Royce La Rose Noire Droptail является самым дорогим автомобилем в мире, стоимостью около 30 миллионов долларов.
- Автомобиль имеет уникальный дизайн, вдохновленный розой Black Baccara, и оснащен 6,75-литровым V12 с двойным турбонаддувом.
Ультралюксовые автомобили – это уже не просто средства передвижения, это настоящие произведения искусства, которые могут удивить своим роскошным видом, отделкой и материалами. Но даже в этом классе автомобилей есть свой лидер - машина, стоимость которой достигает десятков миллионов долларов.
Какой самый дорогой автомобиль в мире?
Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – сейчас является самым дорогим автомобилем в мире. Его стоимость которого оценивается примерно в 30 миллионов долларов, пишет 24 Канал.
Смотрите также Лимузин на базе Ferrari 360 Modena выставили на аукцион: какая цена
Это не просто машина, а настоящее произведение искусства, созданное в рамках эксклюзивной программы Rolls-Royce Coachbuild, которая позволяет избранным клиентам получить уникальное авто, изготовленное с учетом индивидуальных пожеланий.
Rolls-Royce La Rose Noire Droptail / фото Rolls-Royce
Что известно о La Rose Noire Droptail?
La Rose Noire Droptail, что с французского переводится как "Черная роза", является первым из четырех уникальных автомобилей этой линейки. Его дизайн вдохновлен бархатными лепестками розы Black Baccara.
Интересно! На создание автомобиля ушло более четырех лет, а каждый из четырех Droptail получит собственное название, оформление и техническую спецификацию.
Особое внимание уделили оформлению интерьера. Внутри авто – самый сложный в истории Rolls Royce паркет, состоящий из 1603 элементов черного платана, между которыми асимметрично размещены красные вставки – они напоминают опавшие лепестки розы.
Интерьер La Rose Noire Droptail / фото Rolls-Royce
Такой уровень детализации требовал чрезвычайной концентрации: мастера работали не более пяти часов в день, а непрерывно – только час. Кузов окрашен в уникальный оттенок True Love, который меняет цвет в зависимости от освещения.
Примечательно! Для создания цвета True Love понадобилось более 150 итераций окрашивания.
Завершает образ съемные часы Audemars Piguet, разработанные специально для этой модели - их можно как интегрировать в переднюю панель, так и носить на запястье.
Авто оснащено 6,75-литровым V12 с двойным турбонаддувом, мощностью 593 лошадиных сил, который позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд.