Один из самых безопасных в мире криптокошельков взломан: похищены миллионы долларов

Одним из самых безопасных способов хранения биткоинов традиционно считаются изолированные от Интернета "холодные" криптокошельки. Поэтому новость о масштабном взломе одного из самых популярных среди них вызвала значительный резонанс.

Что известно о хакерской атаке на Coldcard

Еще в конце прошлой недели канадская компания Coinkite предупредила пользователей, что обнаруженная уязвимость могла скомпрометировать ключи, обеспечивающие защиту их биткоинов, пишет Bloomberg. А уже через несколько дней злоумышленники похитили около 86 миллионов долларов из более чем 4,5 тысячи кошельков.

По предварительным данным, проблема возникла из-за уязвимости в программном обеспечении, поскольку так называемая seed-фраза – набор слов для восстановления доступа к криптокошельку – могла генерироваться предсказуемым образом, чем и воспользовались хакеры.

Анейрин Флинн Генеральный директор компании Failsafe, специализирующейся на кибербезопасности Этот случай разрушает представление о том, что криптовалюта полностью защищена только потому, что хранится офлайн. Само устройство лишь генерирует пароли, и если алгоритм, на котором оно работает, имеет уязвимость, эти пароли можно воспроизвести.

Еще в пятницу, 31 июля, убытки от атаки оценивались примерно в 38 миллионов долларов, однако в течение выходных сумма похищенных средств стремительно выросла. В итоге в Coinkite объявили о выпуске обновления для всех моделей, которых коснулась проблема.

Отметим, что в этом году сумма похищенной криптовалюты в мире заметно меньше, чем в прошлом году, однако количество взломов продолжает бить рекорды. За первое полугодие 2026 года потери от таких хакерских атак достигли 972 миллиона долларов против 2,3 миллиарда долларов за аналогичный период 2025 года.



Как менялось количество хакерских атак на криптовалютные платформы / Инфографика Bloomberg на основе данных TRM Labs

В то же время в этом году произошло уже 207 взломов, и это самый высокий показатель, зафиксированный за любой шестимесячный период.

Напомним, в последние недели курс биткоина находится под давлением сразу нескольких факторов. Помимо общей неопределенности на мировых финансовых рынках, на него влияют и новости внутри криптоиндустрии. Например, большие взломы кошельков, бирж или других сервисов обычно негативно сказываются на настроениях инвесторов и могут усиливать волатильность рынка.

Поэтому по состоянию на 12:00 понедельника, 3 августа, по данным Investing.com, курс биткоина колебался в пределах 62 522 долларов США.