Вертикальные и водонепроницаемые деньги: ТОП самых странных валют мира

Некоторые страны мира имеют уникальные, высокотехнологичные, а иногда просто странные деньги. Такие банкноты всегда привлекают к себе внимание из-за своего необычного вида или свойств.

Высокотехнологичные австралийские доллары

Австралийские деньги считаются одними из самых технологически продвинутых в мире. Они не только полностью водонепроницаемые, но и благодаря сложному дизайну чрезвычайно трудно подделываются, пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Смотрите также Обмен валют: как распознать фальшивые доллары и евро

Купюры в Австралии изготовлены из особого полимерного материала, что на ощупь напоминает воск, тогда как долларовые банкноты США и большинства других стран больше похожи на бумагу.

Примечательно! Именно Австралия первой в мире ввела в обращение полимерные банкноты – это произошло в 1988 году. Впоследствии примеру страны последовали Китай, Вьетнам и ряд других государств.

Одна из самых необычных особенностей австралийской банкноты номиналом 5 долларов – визуальный эффект движения: изображенный на ней восточный шипоклюв (местная птица) словно машет крыльями, когда купюру слегка наклоняешь или двигаешь.

Австралийские банкноты / Фото Getty Images

"Сверхсложные" 100 юаней

Когда в 2015 году были выпущены новые 100 юаней, борьба с фальшивомонетчиками в Китае достигла своего апогея. Купюры получили прозвище "золото для крупных игроков" из-за заметной золотой цифры 100 и других элементов дизайна, что значительно усложняли их подделку.

Интересно! Сначала банкоматы Китая не могли считывать новые банкноты – они оказались слишком технологичными.

100 новых юаней / Фото Getty Images

Банкноты с животными в Южной Африке

Когда в 1961 году Южная Африка стала республикой, в стране была введена национальная валюта – ранд. На банкнотах были изображены представители "большой пятерки" африканских животных: носорог (10 рандов), слон (20 рандов), лев (50 рандов), буйвол (100 рандов) и леопард (200 рандов).

Банкноты Южной Африки / Фото Getty Images

Вертикальные канадские доллары

В марте 2018 года Канада представила проект новой купюры номиналом 10 долларов. Это первая в истории страны банкнота с вертикальной ориентацией, а также с прозрачным элементом.

На лицевой стороне банкноты изображена Виола Десмонд из Новой Шотландии – активистка за гражданские права, которая стала символом борьбы с расовой сегрегацией. Каждая купюра изготавливается из цельного куска полимера, что делает ее более долговечной и устойчивой к износу.

Интересно! Среди элементов защиты от подделки есть прозрачное окно с муаровым узором.

Новые канадские доллары / Фото Getty Images

Потрясающе детализированные банкноты Новой Зеландии

В 2015 году Международное банковское сообщество признало новозеландскую пятидолларовую купюру "Лучшей банкнотой года" за ее сложный и продуманный дизайн.

Эти полимерные деньги были отмечены за детализированные портреты исторических личностей, изображение карты Новой Зеландии, а также за множество усовершенствованных защитных элементов.

Банкноты Новой Зеландии / Фото Getty Images