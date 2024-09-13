7 валют, управляющих всем миром

В мире существует более сотни валют, которые имеют разный "вес" на международной арене. Однако всего некоторые валюты получили статус резервных.

Главные резервные валюты мира

Международный валютный фонд в 2024 году оценивает общие валютные резервы в мире в 11,5 триллиона долларов. Доллар США до сих пор остается безоговорочным лидером в этом рейтинге даже несмотря на дискуссии об отказе от этой валюты. В то же время американский доллар – это далеко не единственная валюта, которая имеет статус резервной.

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Согласно последним данным МВФ, рейтинг самых популярных резервных валют в мире выглядит так:

Доллар США – 6,8 триллиона долларов. На американскую валюту приходится 59% всех мировых резервов;

Евро – 2,3 триллиона долларов или 20% от общего объема резервов;

Японская иена – 654,14 миллиарда долларов. На эту валюту приходится 6% от мировых резервов;

Фунт стерлингов – 562 миллиарда долларов, которые равны 5% глобальных резервов;

Канадский доллар – 295 миллиардов долларов. Это 3% глобальных сбережений в резервах;

Австралийский доллар – 248 миллиарда долларов. На эту валюту приходится 2% общих резервов;

Китайский юань – 247 миллиардов долларов. Китайская валюта имеет такую же долю в резервах, как и австралийский доллар.

Что такое резервная валюта Это валюта, которая общепризнанная в мире и ее используют для создания в центральных банках других стран резерва денежных средств. Эти средства могут использовать для международных платежей и для поддержания собственной национальной валюты страны.

Еще 460 миллиардов долларов или 4% мировых резервов хранят в других валютах. В частности, резервы в швейцарских франках оценили в 22,27 миллиарда долларов.