Доллар не в лидерах: ТОП-10 самых сильных валют мира в 2025 году

Доллар США – самая торговая валюта в мире, но это не делает его самой сильной валютой. Среди примерно 180 традиционных валют есть такие, которые стоят в несколько раз больше доллара.

Как рассчитывается "сила" валюты

Рейтинг самых сильных валют составлен на основе количества единиц иностранной валюты, которые можно получить за один доллар США. Чем меньше единиц валюты дают за доллар, тем выше ее "сила", пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также Что было до доллара и как появилась американская валюта

Кувейтский динар

Кувейтский динар – самая сильная валюта в мире: за один динар дают 3,26 доллара. Это означает, что один доллар стоит около 0,31 динара.

Интересно! Кувейт расположен между Саудовской Аравией и Ираком и получает значительную часть доходов от экспорта нефти, оставаясь одним из крупнейших поставщиков в мире.

Бахрейнский динар

Один бахрейнский динар стоит 2,65 доллара, то есть за один доллар дают примерно 0,38 динара.

Интересно! Бахрейн – островное государство в Персидском заливе у побережья Саудовской Аравии. Экономика страны считается одной из самых диверсифицированных в регионе: в 2024 году вклад нефтяного сектора в реальный ВВП страны составил 85,9%.

Оманский риал

Курс оманского риала составляет 2,60 доллара. В обратном пересчете один доллар стоит около 0,38 риала.

Интересно! Оман расположен между ОАЭ и Йеменом, на юго-востоке Аравийского полуострова. Как и его соседи, страна активно зарабатывает на экспорте нефти и газа.

Иорданский динар

Стоимость иорданского динара – 1,41 доллара, что делает его четвертой по силе валютой. За один доллар можно получить около 0,71 динара.

Интересно! Иордания - страна Ближнего Востока без выхода к морю. В отличие от соседей, она меньше зависит от нефти и газа, но сталкивается с низкими темпами экономического роста и ростом долга.

Британский фунт

Фунт стерлингов - одна из старейших валют в мире, он существует с XV века. Сегодня один фунт оценивается в 1,33 доллара, то есть доллар стоит примерно 0,75 фунта.

Гибралтарский фунт

Гибралтарский фунт введен в 1920-х годах и привязан к британскому фунту по фиксированному курсу, поэтому его стоимость следует за курсом фунта стерлингов.

Швейцарский франк

Курс швейцарского франка составляет 1,21 доллара, что эквивалентно 0,83 франка за доллар.

Интересно! Благодаря политической стабильности страны швейцарский франк считается надежной "тихой гаванью" среди мировых валют.

Доллар Каймановых островов

Один доллар Каймановых островов стоит 1,20 доллара. В пересчете доллар США равен примерно 0,83 доллара Каймановых островов.

Интересно! Каймановы острова – британская территория в Карибском море, известна как оффшорный финансовый центр.

Евро

На сегодня за один евро дают около 1,13 доллара, что составляет 0,89 евро за доллар.

Интересно! Евро появился в безналичном виде в 1999 году, а в наличном - в 2002-м. Это официальная валюта еврозоны, объединяющей 20 из 27 стран Европейского союза.

Доллар США

Американский доллар завершает десятку самых сильных валют. Все остальные национальные денежные единицы, за редким исключением, сейчас стоят меньше одного доллара.

Интересно! Созданный в XVIII веке, доллар является официальной валютой США, а также ряда других стран и территорий, включая Эквадор. США – крупнейшая экономика мира по объему ВВП, а доллар – самая распространенная валюта в международной торговле.