Существует ли банкнота в 1 000 долларов и почему ее не увидеть в обращении

О банкноте номиналом в 1 000 долларов США ходят много слухов и не все из них являются правдой. Впрочем, такая купюра действительно существовала и даже сегодня ею теоретически можно рассчитаться.

История банкнота в 1 000 долларов США

Банкнота номиналом 1 000 долларов США выпускалась Бюро гравировки и печати США с 1861 по 1934 год. С 1969 года Министерство финансов США придерживается политики изъятия из обращения всех банкнот этого номинала, пишет 24 Канал со ссылкой на Бюро гравировки и печати.

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Важно! Формально купюры 1 000 долларов США, по-прежнему, остаются законным платежным средством платежа. То есть ими теоретически можно рассчитаться как любыми другими банкнотами.

С 1862 по 1880 год Министерство финансов выпускало банкноты номиналом 1000 долларов с тремя различными вариантами оформления лицевой стороны: на первой купюре был изображен портрет Роберта Морриса; на двух других – мэра Нью-Йорка ДеВитта Клинтона.

Банкнота 1 000 долларов образца 1934 года / фото Wikipedia

На банкнотах серий 1928 и 1934 годов изображен портрет 22-го и 24-го президента США Гровера Кливленда. На обратной стороне купюр этих серий - орнамент и декоративная рамка.

Интересно! Хотя выпуск банкнот завершился в 1934 году, Бюро гравировки и печати продолжало печатать некоторые из них вплоть до 1969 года. Купюры такого номинала не получили широкого распространения среди населения, поскольку предназначались в основном для крупных межбанковских расчетов.

14 июля 1969 года Министерство финансов официально объявило о прекращении выпуска всех банкнот номиналом свыше 100 долларов. С этого времени банки обязаны передавать все полученные купюры в 1 000 долларов в Министерство финансов для уничтожения.

Примечательно! Банкноты 1 000 долларов имеют коллекционную ценность и регулярно продаются по цене, значительно превышающей их номинал.