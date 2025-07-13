Существует ли банкнота в 1 миллион долларов и как она может выглядеть

Многие задумывались над тем, существует ли банкнота номиналом 1 миллион долларов. С одной стороны это звучит логично, ведь бюджеты стран и даже компаний часто исчисляются не то что миллионами, а миллиардами долларов.

Существует ли купюра в миллион долларов

Нет, официальных купюр в 1 миллион долларов в обращении нет, и Федеральная резервная система никогда не заказывала их изготовление. Хотя на некоторых сувенирных изделиях или поддельных купюрах может быть изображение миллионной купюры, пишет 24 Канал со ссылкой на Бюро гравировки и печати США.

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Следует отметить, что такие изделия не имеют никакой ценности и не могут использоваться как законный платёжное средство.

Рекламная фальшивая миллионная купюра с изображением Нельсона Манделы / фото Wikipedia

Почему люди верят в миллионные купюры

Идея миллионной купюры была популяризирована в кино, книгах и городских легендах. Кроме того, некоторые люди, возможно, видели сувенирные миллионные купюры и ошибочно приняли их за настоящую валюту.

Самая высокая купюра в обращении

На самом деле самая высокая купюра, находящаяся в обращении сегодня, – это купюра номиналом 100 долларов.

Купюра номиналом 10 000 долларов, а также другие купюры высокого номинала, такие как 500, 1 000 и 5 000 долларов, последний раз печатались в 1945 году.

Важно! Хотя эти банкноты были официально выведены из обращения Федеральной резервной системой в 1969 году, в отличие от сувенирных купюр в 1 миллион долларов их можно и сегодня использовать как платежное средство. Хотя, если у вас есть такая купюра, коллекционеры ее купят за цену, которая значительно превышает номинал.