Соответствующий список составил главный рыночный стратег компании Creative Planning Чарли Биллелло. Речь идет о данных по состоянию на июль 2023 года. Вот тройка лидеров.

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Monster Beverage Corporation

Акции американской корпорации по производству напитков торгуются на фондовой бирже с 1990 года. К самым известным товарам компании относятся энергетические напитки. Monster Energy, Relentless и Burn. В 2015 году компания заключила соглашение с еще одним гигантом в секторе реализации продуктов и напитков.

Любопытно! Речь идет о сделке с Coca-Cola. В рамках договоренностей Coca-Cola получила 16,7% акций Monster, а вместо этого стала главным дистрибьютором товаров своего партнера.

За последние 30 лет средняя доходность акций Monster Beverage Corporation в год составила 31%. В то время как прибыльность корпорации, включая дивиденды, оценили в 191 852%. Благодаря этому компания Monster стала самым прибыльным активом S&P 500 за последние три десятилетия.

Инвестиция в размере 10 тысяч долларов в 1993 году сейчас стоит примерно 19,2 миллиона долларов. На момент создания этого материала стоимость ценных бумаг Monster Beverage Corporation колеблется на уровне 56,48 доллара за штуку. Рыночная капитализация составляет 59,1 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.

Amazon

Американский техгигант впервые разместил свои акции на фондовом рынке в мае 1997 года. За 26 лет торгов ценных бумаг Amazon общая доходность компании достигла 178 141%. Это самый лучший результат среди всех технологических компаний за последние 30 лет.

Вклад в Amazon 10 тысяч долларов в 1997 году сегодня оценивают ориентировочно в 17,8 миллиона долларов. На этот момент акции американской компании стоят почти 136 долларов за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 1,4 триллиона долларов, сообщает портал Global Ranking.

Apple

Производитель серии самых популярных смартфонов и ноутбуков в мире также попал в тройку лидеров этого рейтинга. Одна из самых инновационных технологических компаний мира вышла на биржу в конце 1980 года.

За последние три десятилетия общая доходность Apple составила 96 333%. В годовом расчете говорится о 25,7%. Инвестиция в размере 10 тысяч долларов в акции Apple, сделанные в 1993 году, на сегодняшний день стоят примерно 9,6 миллиона долларов. Актуальная динамика ценных бумаг Apple на фондовой бирже такова: