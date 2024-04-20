Сколько нужно зарабатывать в США

По данным Министерства труда США, средняя зарплата в стране составляет около 60 тысяч долларов в год. При этом, средний доход, который достаточен для комфортной жизни одинокому человеку – составляет 89,5 тысячи долларов в год.

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Авторы исследования отмечают, что одинокие американцы больше тратят на жилье, продукты, путешествия и развлечения, чем те, кто живет парами. Исследователи называют это "налогом на одиночество".

Важно! Под комфортным в рамках исследования понимается доход, покрывающий бюджет по модели 50/30/20. То есть, 50% зарплаты тратится на жилье и другие обязательные платежи, 30% – на другие расходы, а 20% откладывается в виде инвестиций.

Какие самые дорогие для жизни штаты

Поэтому, исследователи определили, что самым дорогим штат Америки – Массачусетс. В нем для комфортной жизни одному нужно зарабатывать не менее 116 тысяч долларов в год. В топ-5 самых дорогих штатов также оказались:

Гавайи и Калифорния – с показателем в 113,7 тысячи долларов в год;

Нью-Йорк – 111,7 тысячи долларов в год 111 7 тысяч долларов в год;

Вашингтон – 106,5 тысяч долларов в год.

Интересно! Для сравнения: в Северной Дакоте показатель комфортной жизни составляет 52,8 тысячи долларов в год.