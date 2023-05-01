Тысячи гривен за 5 копеек: как выглядят самые дорогие монеты на рынке

В Украине снова приобретает популярность тема редких и ценных монет. Тем более выяснилось, что некоторые монеты стоят достаточно приличные суммы. Больше об этом – читайте дальше.

В целом, стоимость монет зависит от разновидности и состояния, в котором они находятся. Цены колеблются в диапазоне от 1 гривны до тысячи гривен.

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Стоимость украинских монет на аукционах

Дорогой монетой считают монету номиналом 5 копеек, которую выпустили в 1992 году. Ее отличие – крупная наческа. Ее можно продать за 4000 – 6000 тысяч гривен. Эта особенность возникла из-за ошибки на монетном дворе. Именно поэтому эта монета так интересует нумизматов.

Монеты на аукционах / Фото "Монеты-Ягодки"

Кто такие нумизматы Это эксперты, исследователи и хорошо осведомленные коллекционеры нумизматики/монет.

По словам экспертов, в архивах украинских аукционов в онлайн формате зафиксировано всего 5 случаев продаж выше упомянутой монеты с крупной наческой.

Также достаточно дорого можно продать 5 копеек 1992 разновидности 2БАм. Ее стоимость колеблется в диапазоне от 2500 до 3000 грн. Здесь выделяют следующие моменты:

Острый и узкий зуб трезубца;

Единицы в дате указаны без хвостика;

Гроздь №2 на монете изображена в форме тупоугольного треугольника.

Монеты на аукционах / Фото "Монеты-Ягодки"

Еще одна монета, которая выделяется на рынке – это 5 копеек 1996 года, разновидности 1БАм. Ее цена составляет 800 – 1200 гривен. Тираж этой монеты составил 5000 штук. Также добавляют, что стоимость 5 копеек с банковского обращения больше, чем монета, которая была в общем обращении.

Монеты на аукционах / Фото "Монеты-Ягодки"

Также выделяют монету номиналом. 5 копеек 2001 года, поскольку ее чеканили специально для годовых наборов Национального банка Украины. Тираж составлял 5000 тысяч монет. Сегодня ее цена составляет примерно 1200 гривен.

Монеты на аукционах / Фото "Монеты-Ягодки"

Продать и купить монеты можно на аукционах, форумах, порталах в Интернете и т.д.