Далеко от лидеров: сколько нефти у США
- США добывают самые большие объемы нефти в мире, но не являются лидером по запасам нефти.
- Запасы нефти и конденсата в США оцениваются в 74 миллиарда баррелей, а сырой нефти чуть менее 36 миллиардов баррелей.
США – это одна из самых мощных стран мира, которая годами добывает рекордные объемы нефти. При этом США хотя и обладают значительными запасами нефти, но не сравнятся с лидерами рейтинга.
Сколько нефти в США
США – это страна, которая уже годами добывает наибольшие объемы нефти в мире. Однако по запасам черного золота США, хотя входят в первую десятку рейтинга, но далеко от лидеров, пишет 24 Канал со ссылкой на OilPrice.
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В целом запасы нефти и конденсата в США оценили примерно в 74 миллиарда баррелей. По другим оценкам, резервы сырой нефти, принадлежащие первой экономике мира, составляют чуть менее 36 миллиардов баррелей. Напомним, что страной с самыми большими запасами нефти в мире является Венесуэла. Резервы этой страны составляют более 300 миллиардов баррелей нефти.
В 2024 году стало известно, что США шестой год подряд добывают больше всего нефти в мире. Страна не только является лидером по этому показателю в мире, но и, по оценкам Управления энергетической информации (EIA), вряд ли другая страна сможет сбросить американцев с пьедестала.
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