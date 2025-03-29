Далеко от лидеров: сколько нефти у США

США – это одна из самых мощных стран мира, которая годами добывает рекордные объемы нефти. При этом США хотя и обладают значительными запасами нефти, но не сравнятся с лидерами рейтинга.

Сколько нефти в США

США – это страна, которая уже годами добывает наибольшие объемы нефти в мире. Однако по запасам черного золота США, хотя входят в первую десятку рейтинга, но далеко от лидеров, пишет 24 Канал со ссылкой на OilPrice.

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В целом запасы нефти и конденсата в США оценили примерно в 74 миллиарда баррелей. По другим оценкам, резервы сырой нефти, принадлежащие первой экономике мира, составляют чуть менее 36 миллиардов баррелей. Напомним, что страной с самыми большими запасами нефти в мире является Венесуэла. Резервы этой страны составляют более 300 миллиардов баррелей нефти.