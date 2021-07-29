Самые богатые страны мира предупреждают об еще одной глобальной угрозе: о каких временных рамках

Жители высокоразвитых государств, входящих в G7, считают, что в течение следующего десятилетия мир всколыхнет еще одна масштабная пандемия. О каких временных рамках идет речь – читайте дальше.

Согласно опросу Центра американского прогресса, который провели Global Progress и YouGov, почти 12 тысяч человек из Италии, Канады, Великобритании, США, Германии, Франции и Японии, убеждены, что в следующие 10 лет будет еще одна пандемия. Кроме того, респондентами были жители Австралии.

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Жители стран G7 прогнозируют новую пандемию

Наиболее обеспокоены жители Франции. 73% французов считают, что существует угроза новой пандемии. В Австралии это мнение разделяют 66% граждан, а в Японии 65% респондентов. В Германии этот показатель равен 61%. В Канаде и Великобритании новую "версию COVID-19" прогнозируют 59% людей. Меньше верят в повторение пандемии в Италии и США с 56% и 54% соответственно.

Жители стран G7 прогнозируют новую пандемию в следующие 10 лет / Инфографика Insider

Кроме того, опрошенные обеспокоены, что миру не удастся окончательно побороть COVID-19. На вопрос, будет ли коронавирус мутировать и возвращаться в течение следующих 10 лет 54% респондентов дали утвердительный ответ. Американцы вновь проявили наименьшую обеспокоенность, поскольку только 47% верят, что коронавирус может вернуться через годы. Зато в Японии 65% придерживаются противоположного мнения. Пандемия коронавируса помогла всем сделать выводы и усвоить определенные уроки. Важнейшими респонденты назвали следующие: