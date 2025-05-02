Российские миллиардеры стали "беднее" почти на 7 миллиардов долларов: кто и сколько потерял

Российские миллиардеры значительно увеличили свое состояние за первые несколько месяцев 2025 года. Существенно богаче стали сразу десятки россиян.

Что происходит с состоянием российских миллиардеров

За первые месяцы 2025 года российские миллиардеры фиксировали значительные изменения. Некоторые богачи стали беднее миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В то же время капиталы десятков бизнесменов выросли более чем на 10 миллиардов долларов.

В целом состояние уменьшилось у четырех российских миллиардеров. Речь идет о них:

Владимир Лисин потерял 2,3 миллиарда долларов;

Капитал Геннадия Тимченко снизился на 1,57 миллиарда долларов.

Михаил Фридман с начала года потерял 1,45 миллиарда долларов;

Бизнесмен Леонид Михельсон обеднел на 1,3 миллиарда долларов.

Любопытно! В 2025 году в рейтинг самых богатых людей мира вошли 6 украинцев. Богатейшим украинцем остается Ринат Ахметов, капитал которого оценили в 7,9 миллиарда долларов.

Какие российские миллиардеры увеличили свое состояние в 2025 году

При этом 22 российских миллиардера зафиксировали стремительное увеличение их состояния. Суммарно капиталы миллиардеров выросли на 15 миллиардеров долларов, достигнув 305 миллиардов долларов. Больше всего с начала года "заработал" Алишер Усманов, являющийся основателем холдинга USM. Миллиардер владеет активами в отраслях металлургии, добыче полезных ископаемых, телекоммуникаций и технологий. Капитал Усманова вырос на 3,6 млрд долларов до 16,9 млрд долларов.

Андрей Мельниченко, являющийся одним из основателей Еврохима и СУЭК, за аналогичный период стал богаче на 2,5 миллиарда долларов. Теперь его статики оценивают в 22,7 миллиарда долларов. Тройку лидеров по наибольшему приросту капитала стал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Его состояние в 2025 году выросло на 2,45 миллиарда долларов.

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