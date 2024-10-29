Владелец TikTok стал самым богатым человеком Китая: может ли он конкурировать с Илоном Маском

В Китае обнародовали рейтинг самых богатых людей страны. Лидером рейтинга стал бизнесмен, который напрямую связан с социальной сетью TikTok.

Владелец TikTok стал самым богатым человеком Китая

Основатель компании ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok, стал самым богатым человеком Китая. Этим бизнесменом является Чжан Имин, пишет Reuters.

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Личный капитал предпринимателя оценили в 49,3 миллиарда долларов США. Он опередил бизнесменов, которые занимаются недвижимостью и возобновляемыми источниками энергии.

К теме! Самый богатый человек США и мире является глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние оценили в 272 миллиарда долларов, по данным Bloomberg.

В тройку лидеров также вошел Чжун Шаньшань, который занимается производством воды в бутылках. Он опустился на второе место, поскольку его состояние сократилось на 24% до 47,9 миллиарда долларов. Третье место занимает глава совета директоров Tencent Ма Хуатенг.

Всего в этом году количество миллиардеров уменьшилось на 142 человека до 753, что более чем на треть меньше максимума, который зафиксировали в 2021 году. В Hurun Report добавили, что этот год был сложным для китайской экономики и фондового рынка.