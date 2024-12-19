Миллиардеры массово теряют деньги

На фондовой бирже в США стремительно обесцениваются акции публичных компаний. В частности, ключевые индексы, которые помогают определять общую динамику рынка, зафиксировали существенный спад. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNCB.

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В частности, Индекс S&P 500, который включает акции крупнейших по капитализации компаний, упал на 2,59%. Тогда как Индекс NASDAQ с ценными бумагами топовых компаний из технологического сектора просел на 3,56%.

На сегодня один из ключевых факторов, который влияет на динамику на рынке, – это решение Федеральной резервной системы США. Дело в том, что регулятор в третий раз за год снизил процентные ставки, но и заявил о замедлении темпов снижения ставок.

На этом фоне фиксируют финансовые потери и самые богатые люди мира, поскольку акции их компаний также просели в цене:

Илон Маск потерял 28,4 миллиарда долларов. Теперь его капитал составляет 458 миллиардов долларов, согласно данным Bloomberg. Он остается самым богатым человеком в мире. В то же время акции Tesla за сегодня подешевели на 8,28%;

Капитал Джеффа Безоса, который занимает вторую строчку в мировом рейтинге богачей, уменьшился на 9,72 миллиарда долларов. Сейчас его состояние оценивается в 240 миллиардов долларов. Ценные бумаги Amazon подешевели на 4,60%;

Марк Цукерберг зафиксировал сокращение капитала на 7,69 миллиарда долларов. Он на сегодня закрывает тройку лидеров в рейтинге с состоянием в размере 7,69 миллиарда долларов. Акции Meta просели в цене почти на 4%.

Билл Гейтс и Уоррен Баффет, которые также входят в первую десятку самых богатых людей в мире, потеряли 2,62 миллиарда долларов и 2,76 миллиарда долларов соответственно.