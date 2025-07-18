ТОП-10 самых богатых боксеров мира: на каком месте Усик

Бокс остается одним из самых прибыльных видов спорта, неизменно создавая суперзвезд с многомиллионным состоянием. В 2025 году самые богатые боксеры мира превратили гонорары за бои и свои бизнес-проекты в настоящие финансовые империи

Как высчитываются состояния боксеров?

Доходы боксеров включают гонорары за поединки, а также бизнес спортсменов и их рекламные контракты. Рейтинг самых богатых боксеров в 2025 году объясняет, как у боксеров формируются огромные капиталы, пишет 24 Канал со ссылкой на Brand Vision Insights.

Флойд Мейвезер-младший

Абсолютный лидер рейтинга с состоянием примерно 400 миллионов долларов. Мейвезер получил более миллиарда долларов за карьеру, причем отдельные гонорары за бои достигали десятков миллионов.

Интересно! Его финансовый успех обеспечен также доходами от Mayweather Promotions и грамотным контролем над телеправами.

Флойд Мейвезер-младший / фото Getty Images

Джордж Форман

Легендарный тяжеловес на втором месте с состоянием в примерно 300 миллионе долларов.

Свои деньги он заработал не только на ринге, но и за его пределами – прежде всего благодаря производству грилей George Foreman Grill, которое принесло ему более 200 миллионов долларов.

Джордж Форман / фото Getty Images

Канело Альварес

Мексиканец Канело остается главной звездой современного бокса и имеет состояние также в примерно 300 миллионов долларов. Контракт с DAZN на 365 миллионов долларов и партнерство с ближневосточными организаторами сделали его одним из самых высокооплачиваемых спортсменов.

Интересно! Кроме боев, он активно инвестирует в недвижимость и выпускает собственный бренд текилы.

Канело Альварес / фото Getty Images

Мэнни Пакьяо

Один из самых титулованных бойцов в истории, Пакьяо имеет состояние 220 миллионов долларов.

После завершения карьеры боксер занялся политикой, стал сенатором на Филиппинах и развил деловую активность, включая проекты в недвижимости и медиа.

Мэнни Пакьяо / фото Getty Images

Оскар Де Ла Хойя

"Золотой мальчик" совместил карьеру чемпиона с успехом в качестве промоутера, что позволило ему заработать примерно 200 миллионов долларов.

Его компания Golden Boy Promotions стала одной из ведущих в мире, а сам Де Ла Хойя активно участвует в трансляциях и спортивных медиа.

Оскар Де Ла Хойя / фото Getty Images

Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе имеет состояние в примерно 180 миллионов долларов. Льюис инвестировал заработанные миллионы в бренды, недвижимость и медиа.

Интересно! Леннокс Льюис продолжает зарабатывать после завершения карьеры благодаря лицензированию имени и участию в телепроектах.

Леннокс Льюис / фото Getty Images

Тайсон Фьюри

Фьюри стал ключевой фигурой в современной истории тяжелого веса и успел заработать примерно 160 миллионов долларов. Он зарабатывает на боях, PPV-продажах, контракте с Netflix и собственном энергетическом напитке Furocity, показывая.

Тайсон Фьюри / фото Getty Images

Энтони Джошуа

Состояние Джошуа равняется примерно 150 миллионам долларов. Он совмещает титульные бои с рекламными контрактами (в том числе с Under Armour и Beats), а также активно инвестирует в технологические стартапы и недвижимость.

Энтони Джошуа / фото Getty Images

Александр Усик

Издание оценивает состояние Усика в примерно 100 миллионов долларов. Украинский чемпион заработал капитал путем крупных боев, спонсорских контрактов и деловой активности. Несмотря на войну в Украине, Усик сохраняет международную популярность и развивает благотворительные проекты.

Александр Усик / фото Getty Images

Джервонта "Танк" Дэвис

Один из самых ярких молодых бойцов, Дэвис быстро вошел в элиту и уже имеет примерно 60 миллионов долларов. Боксер стабильно зарабатывает на боях и платных трансляциях, а также активно работает со спонсорами всего через несколько лет после дебюта.

Джервонта "Танк" Дэвис / фото Getty Images