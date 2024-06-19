Самую богатую семью Великобритании обвиняют в торговле людьми

Самая богатая семья Великобритании стала фигурантами масштабного расследования. Дело рассматривает в суде Швейцарии, а прокурор требует тюремного заключения для миллиардеров.

В швейцарском суде рассматривают дело против четырех представителей самой богатой семьи Великобритании. Их обвиняют в том, что они тратили больше денег на уход за своей собакой, чем на своих слуг.

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Члены самой богатой семьи Великобритании – фигуранты громкого дела в Швейцарии

Речь идет о семье Хиндуджа, которой принадлежит вилла в престижном районе Женевы. Семья также известна практикой завоза слуг из Индии для ухода за их детьми и домом.

Какие аргументы приводят стороны обвинения в суде:

Во-первых, утверждают, что семья Хиндуджа конфисковала паспорта сотрудников, и платили им всего 8 долларов за рабочий день, который длился 18 часов. Кроме того, работники не имели права выходить из дома.

Во-вторых, прокурор Ив Бертосса сообщил, что семья Хиндуджа потратила почти 10 тысяч долларов в год на свою собаку. Он сравнил эту сумму с тем, какую зарплату получали работники виллы за день.

Адвокаты самой богатой семьи Великобритании не отрицают обвинения, которые связаны с низкой зарплатой. Однако они настаивают на том, что аргументы стороны обвинения следует рассматривать наемные работники также получали жилье и еду.

Обвинение относительно слишком длинного рабочего дня также было обжаловано. В частности, один из адвокатов заявлял, что просмотр фильма с детьми семьи Хиндуджи фактически нельзя оценивать как работу.

Однако обвинения прокуратуры Женевы по изъятию паспортов у персонала и запрет выходить из дома это очень серьезно. Более того, их можно даже классифицировать как торговлю людьми. Эти обвинения семья отрицает. Прокурор Ив Бертосса требует для фигурантов дела тюремного заключения, выплаты компенсации на миллионы долларов и покрытия судебных расходов.

Что известно о семье Хиндуджа

Состояние семьи оценивается в более 37 миллиардов фунтов (47 миллиардов долларов). Именно об этом свидетельствует нынешний рейтинг самых богатых людей в Великобритании. Это стало рекордным результатом за все время публикации рейтинга Sunday Times.

Семья Хиндуджа владеет индийским транснациональным конгломератом Hinduja Group. Эта корпорация работает в одиннадцати секторах. Среди них: автомобильная, нефтяная и специальная химия, банковская индустрия и финансы, IT, кибербезопасность, здравоохранение, торговля, СМИ и развлечения, энергетика и недвижимость. Компанию основали в 1914 году, а штаб-квартира расположена в Лондоне, Великобритания.