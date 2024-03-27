После Apple и Google: еще одна мировая платежная система отказалась от российских карт "Мир"

Известная компания из Южной Кореи Samsung приняла еще одно важное решение по России. Речь идет о платежных системах которыми пользуются для оплаты различных товаров и услуг.

О своем решении компания Samsung, капитализация которой на фондовой бирже составляет почти 394 миллиарда долларов' сообщила на сайте.

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Samsung отказался от карточек "Мир"

Дело в том, что с 3 апреля 2024 года платежная система Samsung Pay не будет принимать и добавлять российские платежные карты "Мир". Более того, все карты, которые были в системе до этого удалят.

В то же время в Беларуси сервис от компании Samsung Pay будет работать без каких-либо изменений.

Напомним, Samsung Pay далеко не первая общепризнанная в мире платежная система, которая прекратила принимать карты "Мир". На аналогичный шаг также пошли системы Apple Pay и Google Pay. Кроме того, российские СМИ сообщают, что в Google Pay больше нет мобильного приложения российской платежной системы "Мир" для оплаты смартфоном Mir Pay. Стоит добавить, что карты платежной системы "Мир" с конца марта 2024 года больше не будут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков в Армении.

Что еще стоит знать о позиции Samsung: