Чеканят без изменений с 1879 года: какой самой старой монетой до сих пор можно рассчитаться

Деньги меняются вместе с государствами, экономиками и технологиями. Однако некоторые монеты имеют настолько долгую историю, что пережили несколько поколений и мировые войны. Одну из них чеканят без каких-либо изменений уже более 140 лет, и она остается в обращении.

Какая самая старая монета до сих пор в обращении

Речь идет о 10 сантимах, что составляет 0,10 швейцарского франка. Монета даже попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Смотрите также Самая дорогая монета в мире: почему 20 долларов превратились в миллионы

Первая версия весила 2,5 грамма и была изготовлена из биллона – сплава с незначительным содержанием серебра. На аверсе изображали герб в обрамлении дубовых ветвей, а на реверсе – номинал внутри венка.

Однако уже в 1879 году появился дизайн, который фактически без изменений дошел до наших дней. Лицевую сторону обновили, разместив на ней профиль головы женщины, смотрящей вправо и увенчанной диадемой. Также монета стала весить 3 грамма, а металл заменили на медно-никелевый сплав, пишет Швейцарский монетный двор.

Справка: Либертас – персонификация и богиня свободы у древних римлян, источник вдохновения для многих символов современности, например даже Статуи Свободы в США.



Как выглядят современные 10 сантимов / Фото Swissmint

Именно эта версия 10 сантимов до сих пор находится в обращении, а первые ее экземпляры считают древнейшими законными платежными средствами в мире, которые и в дальнейшем используют для расчетов.

К слову, швейцарский франк относится к самым известным валютам "тихой гавани", которые обычно не обесцениваются в периоды рыночных потрясений. Сейчас его курс колеблется в районе 56 гривен.

Напомним, в свою очередь во Франции впервые за более чем 100 лет отчеканят новые золотые монеты. "Марианны" названы в честь символа республики, их будут продавать по актуальной рыночной цене металла для инвестиций.