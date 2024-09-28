Самая богатая женщина мира

Франсуаза Бетанкур-Маерс, которая является наследницей косметической империи L'Oreal, снова стала самой богатой женщиной мира. Об этом сообщило издание Forbes. Она в очередной раз опередила американку Элис Уолтон.

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Forbes оценил капитал французской предпринимательницы в 93,1 миллиарда долларов. Ее состояние выросло на 5,5 миллиарда долларов благодаря подорожанию акций компании L'Oreal на 7% за день до 408,65 доллара за штуку. Это пиковая стоимость ценных бумаг с начала июля. Зато Элис Уолтон, которая еще 23 сентября возглавляла рейтинг самых богатых женщин мира, потеряла 1,3 миллиарда долларов из-за снижения цен на акции сети супермаркетов Walmart.

К теме! На момент создания этого материала, Франсуаза Бетанкур-Маерс владеет капиталом в размере 92,6 миллиарда долларов, занимая 18 строчку в общем рейтинге самых богатых людей мира. Тогда как состояние Элис Уолтон оценили в 90,3 миллиарда долларов. Она занимает 19 место в рейтинге, по данным Forbes.

Интересно, что Bloomberg по-другому оценивает состояние выше упомянутых женщин. Согласно данным этого издания, большим капиталом владеет Элис Уолтон. Речь идет о сумме в размере 99,5 миллиарда долларов. С начала 2024 года она стала богаче на 29,5 миллиарда долларов. Тогда как состояние Франсуазы Бетанкур-Майерс оценили в 93,5 миллиарда долларов. С января она потеряла 6,17 миллиарда долларов США.