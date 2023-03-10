Например, судно с российской нефтяной в течение более двух недель после прибытия просто стояло в порту одной из африканских стран. Речь идет о Гане.

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Экспорт российской нефти

Танкер под названием Theseus прибыл в территориальные воды Ганы еще 24 февраля. Нефть перегрузили в резервуары нефтеперерабатывающего завода Tema. Добавим, что сейчас известнейшая марка российской нефти Urals колеблется на уровне 53,09 доллара за баррель, согласно OilPrice. В то же время подчеркивают, что впервые минимум за 4 года российское сырье прибыло в страну в Западной Африке.

Согласно данным об отслеживании танкеров, на это судно загрузили примерно 600 тысяч баррелей нефти в конце января. Кроме того, неделю назад в порт Ганы прибыл еще один танкер с российским дизельным топливом. Речь идет о 40 тысяч тонн сырья. Это судно еще не разгрузилось.

Напомним, что России стало сложнее продавать и транспортировать нефть и нефтепродукты за границей. Главная причина – санкции. В частности, это стало реальностью благодаря частичному эмбарго ЕС на российскую нефть, которое вступило в силу 5 декабря 2022 года. До этого именно Европа являлась основным рынком сбыта для России. В этот же день начал действовать ценовой потолок для черного золота от стран G7 на уровне 60 долларов за баррель.

К этому изданию Bloomberg сообщалось, что вышеупомянутый танкер отправили в Гану для хранения на нефтебазе. Эта африканская страна является одним из экспортеров сырья. Это может свидетельствовать, что официальная Москва ищет новых покупателей для своего черного золота на фоне санкций.