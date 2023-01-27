Еще одна страна Азии планирует покупать нефть из России: все, что известно о соглашении
Источник:The News
Россия и Пакистан вышли на финальную стадию обсуждения соглашения о продаже дешевой нефти в Исламабад. Об этом сообщил пакистанский чиновник. Больше о новом соглашении – читайте дальше.
Россия и Пакистан планируют в марте окончательно согласовать ряд коммерческих условий. В частности, речь идет об использовании определенной валюты вместо доллара США. Таким образом, страна южной Азии начнет получать более дешевое сырье.
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Россия получила новый рынок сбыта
В то же время, официальная Москва обязалась до апреля 2023 года начать поставки нефти в Пакистан. По словам министра нефти Мусадика Мали, это соглашение выгодно для обеих стран.К теме! Государство-агрессор установило новый рекорд на рынке нефти. Речь идет о том, что Россия пытается перекрыть возросшие после введения европейских санкций расходы на фрахт. Потому объемы перевалки российской марки нефти Urals в море достигли пикового уровня.
Кроме того, в рамках этих договоренностей Пакистан начал работать над созданием плана энергетической безопасности, который стремятся реализовать до конца 2023 года. В частности, речь идет об импорте сжиженного и трубопроводного газа, а также других нефтепродуктов. Частью новой стратегии станут:
- Нефть;
- Газ и СПГ;
- Бензин, другие виды топлива.
Ожидается, что это повысит энергетическую безопасность Пакистана и обеспечит поставки топлива по доступным ценам.
– заявил чиновник.
Министр также сообщил, что со следующего отопительного сезона Россия будет поставлять газ Пакистану. По его словам, сейчас у государства-агрессора нет соответствующих объемов. По условиям соглашения, Пакистан сможет покупать сжиженный природный газ у двух компаний, которые выберет правительство России.
Напомним, что эксперты по KSE Institute предложили 5 шагов, которые помогут уменьшить поступления в бюджет России на 40 миллиардов долларов в 2023 году.