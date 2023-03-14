Саудовская Аравия играет очень важную роль на рынке нефти. В 2019 году государственная компания Saudi Aramco вышла на фондовый рынок, заработав 25,6 миллиарда долларов за продажу 3 миллиарда акций, сообщает CNBC.
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Самый успешный год для Saudi Aramco
Уже в 2022 году нефтяной гигант Saudi Aramco зафиксировал рекордные прибыли, которые оценили в 161,1 миллиарда долларов. Об этом компания сообщила в финансовом отчете. Эти результаты следует сравнить с показателями прошлых лет:
- Прибыль Saudi Aramco по сравнению с 2021 годом выросла на 46,5%;
- В целом за прошлый год компания Саудовской Аравии показала лучшие результаты с 2019 года.
Причины рекордных доходов Saudi Aramco
В 2022 году ситуация на энергетическом рынке была достаточно сложной. Одним из важнейших и мощных факторов влияния была полномасштабная война России против Украины. Это привело к росту цен на нефть.
Также финансовым успехам нефтяного гиганта способствовали рекордные объемы производства в прошлом году. У Saudi Aramco также отметить следующие аспекты. Речь идет о:
- Рост объемов продаж нефти;
- Высший уровень доходов по реализации продуктов нефтепереработки.
В последнем квартале 2022 года компания из Саудовской Аравии выплатила инвесторами увеличенные дивиденды в размере 19,5 миллиарда долларов. Это стало определенной неожиданностью, поскольку в четвертом квартале нефтяной гигант зафиксировал незначительное понижение доходов.