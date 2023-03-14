Саудовская Аравия играет очень важную роль на рынке нефти. В 2019 году государственная компания Saudi Aramco вышла на фондовый рынок, заработав 25,6 миллиарда долларов за продажу 3 миллиарда акций, сообщает CNBC.

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Самый успешный год для Saudi Aramco

Уже в 2022 году нефтяной гигант Saudi Aramco зафиксировал рекордные прибыли, которые оценили в 161,1 миллиарда долларов. Об этом компания сообщила в финансовом отчете. Эти результаты следует сравнить с показателями прошлых лет:

Прибыль Saudi Aramco по сравнению с 2021 годом выросла на 46,5%;

В целом за прошлый год компания Саудовской Аравии показала лучшие результаты с 2019 года.

К теме! На момент создания этого материала стоимость акций Saudi Aramco колеблется на уровне. 8,66 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании сейчас составляет 1,9 триллиона долларов, по данным Global Ranking. Saudi Aramco является второй самой дорогой компанией на рынке, уступив только Apple.

Причины рекордных доходов Saudi Aramco

В 2022 году ситуация на энергетическом рынке была достаточно сложной. Одним из важнейших и мощных факторов влияния была полномасштабная война России против Украины. Это привело к росту цен на нефть.

Также финансовым успехам нефтяного гиганта способствовали рекордные объемы производства в прошлом году. У Saudi Aramco также отметить следующие аспекты. Речь идет о:

Рост объемов продаж нефти;

Высший уровень доходов по реализации продуктов нефтепереработки.

В последнем квартале 2022 года компания из Саудовской Аравии выплатила инвесторами увеличенные дивиденды в размере 19,5 миллиарда долларов. Это стало определенной неожиданностью, поскольку в четвертом квартале нефтяной гигант зафиксировал незначительное понижение доходов.