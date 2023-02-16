Израиль имеет возможность начать экспорт нефти благодаря разработанному месторождению Кариш в восточном Средиземноморье. Над этим работала компания Energean.

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Израиль начал экспорт нефти

Процесс добычи нефти в Карише начали в конце 2022 года. Старт экспорта зафиксировали в понедельник, 13 февраля 2023 года. Для транспортировки первой партии израильской нефти использовали плавучую установку для хранения и разгрузки нефти Energean Power. Кроме того, в ходе этого процесса было принято решение о применении дополнительных мер безопасности.

Эта установка является частью проекта, находящегося в центре политических дискуссий из-за места его расположения – в прошлом спорная морская граница между Израилем и Ливаном. Однако после нескольких лет прямых переговоров, проходивших с поддержкой США, сторонам удалось достичь договоренностей по демаркации границы.

Новые ожидания для сектора

По последним прогнозам, объемы добычи газа и нефти компанией Energean месторождении Кариш увеличатся с примерно 41 тысяч баррелей в день до 150 тысяч баррелей в сутки до 2023 года и до 200 тысяч баррелей в день в 2024 году.

В то же время импорт сырья все еще остается важной частью для производящего нефтеперерабатывающего сектора Израиля. 300 тысяч баррелей нефти в день. Внутренний спрос страны составляет 250 тысяч баррелей в сутки.

Уязвимое место Израиля

На протяжении почти всей истории существования государства Израиль энергетический сектор был слабым местом из-за отсутствия собственной добычи газа и нефти. После обретения независимости у 1948 году многие мощные производители нефти на Ближнем Востоке отказались от сотрудничества с новой страной.

В последние десятилетия ситуация существенно изменилась, поскольку зависимость Израиля от импортного сырья уменьшилась после открытия водах восточного Средиземноморья. Например, крупнейшее газовое месторождение страны начало функционировать в 2019 году. Речь идет о "Левиафане".

Крупнейший в мире независимый нефтяной трейдер Vitol заключил соглашение о реализации и продаже сырья из месторождения Кариш на международном уровне.