Серьезный обвал биткоина и Ethereum: почему доллар США играет важную роль

На выходных биткоин рухнул ниже психологического уровня в 20 тысяч долларов за монету. Спад зафиксировали 18 сентября, когда цена криптовалюты упала до 19 804 долларов. Для сравнения с предыдущей торговой сессией биткоин потерял в цене 310 долларов.

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Новое падение известных криптовалют

К моменту создания этого материала, цена биткоина колеблется на уровне 18 720 долларов за монету. С начала сегодняшних торгов стоимость криптовалюты упала более чем на 6%. Согласно CoinDesk, в этот день монета даже стоила 18 300 долларов – самый низкий уровень с 19 июня.

Аналогичную тенденцию зафиксировали и с Ethereum со статусом второй по популярности монеты на рынке криптовалют. В воскресенье цифровая монета потеряла в цене 3,2%, упав до 1422 долларов. По сравнению с предыдущим закрытием торгов, Ethereum стоил на 47 долларов меньше.

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По состоянию на понедельник эта криптовалюта торгуется на уровне 1317 долларов за монету. Криптовалюта упала в цене ниже минимума за последние два месяца. Текущую ситуацию на рынке прокомментировал главный операционный директор и соучредитель сингапурской компании Stack Funds Мэтью Дибб, пишет CoinDesk.

По его словам, на сегодняшний день катализаторы укрепления позиций для криптовалют достаточно ограничены, тогда как уже в ближайшие месяцы Ethereum может протестировать годовые минимумы. Дибб также подчеркнул, что действительно важный показатель, за которым нужно тщательно следить, – это подорожание Индекса доллара США. По его словам, это определяет настроения по рисковым активам, и ситуация не слишком позитивная. Именно к этой категории относят криптовалюты.

Ключевые показатели по флагманам рынка криптовалют, согласно c CoinDesk: