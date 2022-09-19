Серйозний обвал біткойна та Ethereum: чому долар США відіграє важливу роль

На вихідних біткойн обвалився нижче психологічного рівня у 20 тисяч доларів за монету. Спад зафіксували 18 вересня, коли ціна криптовалюти впала до 19 804 доларів. Для порівняння з попередньою торговою сесією біткойн втратив в ціні 310 доларів.

Варте уваги Акції Tesla стали доступнішими для інвесторів: що це означає

Нове падіння відомих криптовалют

На момент створення цього матеріалу, ціна біткойна коливається на рівні 18 720 доларів за монету. З початку сьогоднішніх торгів вартість криптовалюти впала на понад 6%. Згідно з CoinDesk, цього дня монета навіть коштувала 18 300 доларів – найнижчий рівень з 19 червня.

Аналогічну тенденцію зафіксували й з Ethereum зі статусом другої за популярністю монети на ринку криптовалют. У неділю цифрова монета втратила в ціні 3,2%, впавши до 1422 доларів. У порівнянні з попереднім закриттям торгів, Ethereum коштував на 47 доларів менше.

Жителі України все більше звертають увагу на сучасні варіанти оплати послуг та товарів. Відтак частка безконтактних платежів в Україні складає майжеКрім того, більшість оплат проводять з допомогою гаджетів.

Станом на понеділок, ця криптовалюта торгується на рівні 1317 доларів за монету. Криптовалюта впала в ціні нижче мінімуму за останні два місяці. Поточну ситуацію на ринку прокоментував головний операційний директор і співзасновник сінгапурської компанії Stack Funds Метью Дібб, пише CoinDesk.

За його словами, на сьогодні каталізатори зміцнення позицій для криптовалют є досить обмеженими, тоді як вже в найближчі місяці Ethereum може протестувати річні мінімуми. Дібб також наголосив, що справді важливий показник, за яким потрібно ретельно стежити, – це подорожчання Індексу долара США. За його словами, це визначає настрої щодо ризикових активів, й ситуація не надто позитивна. Саме до цієї категорії відносять криптовалюти.

Ключові показники щодо флагманів ринку криптовалют, згідно з CoinDesk: