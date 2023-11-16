Dow Jones прибавил 0,47%: что происходит на рынке акций в США

Значение акций постоянно меняется, влияют на это внешние обстоятельства. На фондовом рынке США торги завершились их значительным ростом благодаря укреплению секторов товаров потребительского потребления.

Что происходит на бирже

Когда Нью-Йоркская фондовая биржа закрывалась, значение Dow Jones выросло на 0,47%. При этом индекс S&P 500 поднялся на 0,16%, а NASDAQ Composite вырос на 0,07%.

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Больше среди компонентов индекса Dow Jones увеличились акции Walt Disney Company, они повысились на 3,14%. Значительно снизились акции Merck&Company Inc, показатель их падения составил 0,8%

Согласно индексу S&P 500, больше всего выросли акции Target Corporation. Они стали больше на 17,75%. Также поднялись акции:

VF Corporation выросли на 14,13%;

Catalent Inc – 11,34%.

Значительно снизились компоненты индекса S&P 500:

Vertex Pharmaceuticals Inc стали меньше на 5,57%;

Constellation Energy Corp – на 3,58%;

Eli Lilly and Company – на 3,65%.

Среди компонентов индекса NASDAQ Composite больше выросли следующие акции:

Mira Pharmaceuticals Inc. увеличились на 72,51%;

CISO Global Inc – 67,36%;

Heron Therapeuti – 59,26%.

При этом падение претерпели:

Jaguar Global Growth Corporation упали в цене на 76,02%;

Chanson International Holding – 34,98%;

Hanryu Holdings Inc – 28,74%.

Положительная ситуация сложилась и с ценными бумагами на Нью-Йоркской фондовой бирже. В целом подорожание произошло в 1 603 компаниях, в минусе закрылось 1 298. Стоит заметить, что котировки акций в 80 организациях не претерпели значительных изменений.

Для сравнения, на фондовой бирже NASDAQ ценные бумаги стали дороже у 1 986 компаний, у 1 461 уменьшились. Показатели 134 организаций почти не претерпели изменений.