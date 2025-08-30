Богатство под землей: где в Украине самые большие рудные ископаемые
- Украина занимает первое место в Европе по запасам железных, титановых, марганцевых и урановых руд, которые являются ключевыми для металлургии и энергетики.
- Основные регионы добычи железных руд включают Криворожский бассейн, а марганцевые руды преимущественно сосредоточены в Никопольском бассейне.
В Украине значительное количество минеральных ресурсов. Среди них стоит выделить рудные полезные ископаемые. Ведь они стали ключевыми для развития многих сверхважных отраслей, в частности, металлургии.
Какие есть рудные полезные ископаемые в Украине?
Сейчас Украина занимает первое место в Европе по запасам сразу нескольких видов руд: железных, титановых, марганцевых и урановых, пишет 24 Канал со ссылкой на Институт геологии.
Где находятся рудные полезные ископаемые в Украине:
- Железные руды
Именно железные руды являются ядром черной металлургии. Основные регионы добычи:
- Криворожский бассейн (Днепропетровская область);
- Белозерский район (Запорожская область);
- Керченский бассейн (АР Крым);
- Кременчугский район (Полтавская область).
Интересно! Больше всего залежи железной руды в Украине сконцентрированы именно в Криворожском железорудном бассейне. Также перспективным, по мнению геологов, для добычи является дно Азовского моря. Ученые считают, что в целом Украина имеет общие запасы железных руд в размере 27 миллиардов тонн, это ориентировочно 5% от всех мировых.
- Марганцевые руды
Никопольский бассейн имеет запасы марганцевых руд, которые уступают только африканским. Также их активная добыча ведется в Великотокмацком месторождении.
Нужно отметить, что такие руды залегают именно в пластах осадочного происхождения. Это значительно облегчает их добычу открытым способом.
Обратите внимание! Запасы марганцевых руд в Никопольском бассейне – более 2,5 миллиарда тонн.
- Титановые руды
Титановые руды Украины сосредоточены в россыпях песчаных отложений. Благодаря этому упрощается их добыча.
Всего в Украине есть 40 титановых месторождений. Основными считаются:
- Иршанское месторождение (Житомирская область);
- Малышевское и Самотканское (Днепропетровская область).
Важно! В Украине разрабатывается 12 месторождений. Именно это позволяет осуществлять экспорт. К тому же, по состоянию на сейчас, Иршанский и Вольногорский комбинаты обеспечивают 20% от всего мирового производства ильменитовых концентратов.
- Урановые руды
Преимущественно залежи урановых руд на Кировоградщине. Именно эти минералы являются основой для развития атомной энергетики. Для Украины запасы урановых руд сверхважные, ведь они позволяют усиливать энергонезависимость.
Есть ли в Украине золото и другие благородные металлы?
Украина обладает значительными запасами благородных металлов. В частности, платины, серебра и золота. Сейчас промышленная добыча этих металлов ограничена.
Месторождений золота в Украине довольно много, самые популярные из них в таких областях:
- Закарпатская;
- Днепропетровская;
- Кировоградская.
Почему важны рудные полезные ископаемые?
Рудные полезные ископаемые это минеральные образования со значительным содержанием металлов. Их выгодно добывать, ведь они являются основой многих отраслей, в том числе энергетики.