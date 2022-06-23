Рубль укрепился до 7-летнего максимума, но в России этому не рады

Высокие цены на энергоносители, санкции и политика центробанка России привели к тому, что рубль укрепился до 7-летнего максимума. Но на самом деле это очень негативное явление для экономики страны-агрессора.

Российский рубль достиг 52,3 доллара, что является самым высоким уровнем с мая 2015 года. Еще в начале марта, когда Россия только вторглась в Украину, рубль упал до 139 долларов.

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Почему рубль укрепляется

Россия использует крепкий рубль как "доказательство", что санкции Запада не действуют. Но на самом деле это не так. Крепкий рубль – это плохо для российской экономики, и центробанк делает все, чтобы обесценить свою валюту.

Среди основных причин крепкого рубля:

высокие цены на энергоносители;

политика Центробанка;

санкции, ограничившие импорт России.

Зависимость мира от российских энергоносителей

Россия является крупнейшим в мире экспортером газа и вторым по величине экспортером нефти. А основным клиентом страны агрессора является Европейский Союз. За первые 100 дней полномасштабной войны ЕС купил российские энергоносители на сумму около 60 миллиардов долларов. Это гораздо больше, чем ЕС направляет на помощь Украине.

Страны Европы борются со своей энергетической зависимостью. И большая часть из них уже частично отказалась от российских энергоносителей. Но из-за того, что цены на нефть и газ рекордно выросли, Европа сейчас платит России вдвое больше, чем до войны.

Обменный курс рубля, который вы видите, существует, потому что Россия получает рекордные профициты текущего счета в иностранной валюте. Хотя Россия сейчас продает Западу поменьше благодаря попытке Запада уменьшить зависимость, она продает по очень высоким ценам. Таким образом, это приносит большой профицит текущего счета,

– сказал Макс Гесс, сотрудник Института внешней политики.

Профицит счета сделок России с января по май этого года составил чуть более 110 миллиардов долларов, что более чем в 3,5 раза больше, чем за этот период прошлого года.

Контроль за капиталом

Другим значимым фактором укрепления рубля стало вмешательство центробанка России. Сначала он вдвое повысил учетную ставку – до 20%. Банкам запретили продавать иностранную валюту, а работавшие на экспорт компании заставили продавать 80% своей валютной выручки. Сейчас все ограничения постепенно снимают, потому что рубль слишком укрепился.

Санкции ограничили импорт

В то время как экспорт России увеличился благодаря высоким ценам на энергоносители, западные санкции буквально обрушили импорт России.

Теперь России не нужна валюта, чтобы покупать товары за границей и ввозить их в страну. Все потому, что санкции ограничили эту возможность. Соответственно из-за падения спроса на доллары и евро, рубль рекордно укрепился в России.

Почему крепкий рубль – проблема для России

Это проблема, потому что из-за низкого рубля страна-агрессор получает меньше денежной массы от своей экспортной деятельности. Предположим, что в марте экспортер получил выручку в 1000 долларов. Это было 139 тысяч рублей. Экспортер, получивший сейчас 1000 долларов, может обменять валюту всего на 52 300 рублей.

Прочный рубль выгоден для импорта и невыгоден для экспорта. Сейчас Россия чисто работает на экспорт.

Потемкинский курс

Макс Гесс сравнивает курс рубля с потемкинским курсом. Рубль – крепкий, но граждане страны-агрессора не испытывают никакой выгоды от этого, ведь не могут купить что-либо или заказать из-за границы.

В экономике это свидетельствует о фальшивости, поскольку в российской империи когда-то строили фальшивые деревни, чтобы создать иллюзию процветания во время правления Екатерины II.

Обменный курс рубля на самом деле является потемкинским курсом, потому что присылать деньги из России за границу с учетом санкций – как против российских физических лиц, так и российских банков – невероятно сложно, не говоря уже о контроле над капиталом России. Да, на бумаге рубль немного крепче, но какой смысл наращивать валютные резервы, если нельзя покупать за границей вещи, нужные для экономики. А Россия не может этого сделать.

– заявил Гесс.

Рубль больше не индикатор крепости российской экономики. Потому что в то время как рубль бьет рекорды, количество россиян, живущих за чертой бедности – тоже растет. Только по официальным данным России, их количество выросло с 12 миллионов до 21 миллиона человек в первом квартале 2022 года.

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